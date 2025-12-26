男中8.8億樂透 26年來超慘 壓力全來自家人朋友

許多人夢想中樂透後就能提前退休，美國一名男子在21歲時，幸運抱回約新台幣8.8億元的樂透獎金，原本在加油站打工的他一夕之間退休，而他中獎後並未大手大腳揮霍，而是諮詢理財專家將獎金投資，如今47歲的他，仍靠當年獎金所帶來的投資收益維生。不過，他也坦言，身邊親友常認為樂透獎金並非辛苦賺來的錢，時常開口要求金錢援助，讓他承受不小壓力。

根據外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，美國男子舒爾茲（Tim Schultz）1999年中樂透，獲得2800萬美元（約新台幣8.8億元）的鉅額獎金，當時年僅21歲的他，原本在加油站打工，卻因中大獎立刻退休，一夕之間成為富翁。

許多樂透得主在中獎幾年內就揮霍一空，但舒爾茲是例外，他在2024年受訪時表示，當年中獎後，他立刻諮詢專家規畫理財，將大部分資金投入股票、債券與共同基金，僅撥出部分金額資助家人購屋、買車與旅遊，同時也重返大學就讀，圓了當年因經濟因素，而無法完成的學業夢想。

舒爾茲表示，身邊朋友知道他中樂透以後，經常期待他可以請客，支付大家聚餐或出門旅遊的錢，甚至連家人都說「反正是白拿的，不是辛苦賺來的錢，應該拿出來幫助資助家人們。」讓他感到很無奈，也承受了不小的心理壓力。

如今47歲的舒爾茲主要工作為經營Podcast和YouTube頻道，雖然有些收入，但主要還是靠著投資的收益生活。

