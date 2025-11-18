男主播口誤「吃大便怪獸」想裝沒事 被網友狂洗版到道歉

羅志祥、何美在《綜藝OK啦》發起「主播訓練營」，特邀鄭亦真、賴正鎧、林佩潔當客座教授，台上實戰、台下爆料，一次把主播台的眉角全端出。

賴正鎧先自曝最糗一刻：「前陣子夏天缺電，要報導家中7大吃電怪獸，結果我唸成『吃大便怪獸』。」他原想裝作沒發生，仍被網友洗版，只好趕緊道歉。鄭亦真談到緊急插播的臨場壓力：「導播叫我立刻看畫面講故事，結果畫面從頭到尾整個都是馬賽克，因為那次是兇殺命案，完全沒有任何畫面。」林佩潔則遇過超離譜突發：「播氣象時，講著講著蚊子就飛進我的嘴巴裡，我不想NG，就撐著蚊子在嘴巴裡的狀態，等到播完才把蚊子挖出來。」

廣告 廣告

賴正鎧。（圖／中天）

來賓輪番挑戰即時播報屢屢卡關，羅志祥忍不住上陣，開口不到三句就越講越心虛、語無倫次，直呼主播真不簡單：「這太不容易了，一般人沒嘗試過很難體會，壓力超大的！」鄭亦真補充主播還得「說走就走」：她在日本海洋館看海豚時接到任務，「公司突然打來說『日本大地震，妳趕快去大阪』，我立刻拋下朋友去搭新幹線。」因機場封閉，她只得穿著迪士尼衣服、背熊熊包連線，還被長官提醒：「『鄭亦真，妳連線的時候，熊熊可不可以不要拿出來』！我想說可是我真的什麼都沒有啊！」

鄭亦真。（圖／中天）

林佩潔。（圖／中天）

酸民議題也引發共鳴。賴正鎧遇過有人斗內750元吐槽外型：「『一堆人說賴正鎧好看，我看也還好，就聲音可以而已』」，他笑說還是感謝對方斗內。林佩潔去年主持國慶，被公司小編下「顏值天花板」標題，網友回：「『也還好吧，妳家是住太低嗎？天花板不過就這樣而已』。」鄭亦真更無奈：「他們會一直說『這個主播也太胖了吧，是不是要注意一下身材管理』，可是我現在就懷孕8個月啊！」羅志祥聽完替主播請命：「他們盡心盡力在為大家播報新聞，每天還要Live，沒有自己的生活、不能出去玩，酸民不要再欺負主播了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音