「男主播」抵死不從! 南鐵前副總黃少雄被查 竟因女兒豪擲1760萬元打賞

中國鐵路南昌局集團有限公司原副總經理、工會主席黃少雄因涉貪被調查。

[Newtalk新聞] 中國社群平台近日爆出中國鐵路南昌局集團有限公司原副總經理、工會主席黃少雄去（2025）年 8 月之所以被監察委員調查，疑似因女兒在直播平台的高額打賞行為被檢舉，才意外牽扯出貪腐疑雲，引發網友熱議。

據網傳，黃少雄的女兒為追求網紅男主播，曾一次打賞高達人民幣 500 萬元 ( 約合台幣 1,760 萬元)，其高額打賞行為引發「男主播」警覺，對方不願配合進一步「私下往來」，反而選擇向相關單位檢舉，進而牽出黃少雄涉嫌貪污的問題。

廣告 廣告

相關說法在網路上迅速擴散，部分輿論甚至形容，這起事件是「直播打賞意外撬開官場黑箱」。不過，截至目前為止，中國中央紀委國家監委網站僅在去年 8 月發布消息指出，黃少雄涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，正在接受中央紀委國家監委駐中國國家鐵路集團有限公司紀檢監察組紀律審查，江西省上饒市監委也進行監察調查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

池魚之殃? 美軍入侵委國釀55軍人死亡 「這國」就佔32 竟比委軍還多

網傳黃少雄的女兒為追求網紅男主播，曾一次打賞高達人民幣 500 萬元 ( 約合台幣 1,760 萬元) 圖 : 翻攝自X