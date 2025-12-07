男乘客伸鹹豬手 小黃女運將驚叫「不要碰我」

台南一名女司機深夜跑車，卻碰到一名男乘客，上車直接就坐上副駕駛座。（圖／東森新聞）





台南一名女司機深夜跑車，卻碰到一名男乘客，上車直接就坐上副駕駛座，一面聊天一面觸碰女司機，女司機一直喊不要碰我，到後來男乘客還想觸碰胸部，真的把女司機嚇死了，而警方看了影片則呼籲受害的女司機主動聯絡，希望她來報警讓警方可以偵辦。

男乘客vs.女駕駛：「（不會），你不會，（不會），那麼XXX，（不要碰我）」。小黃上男乘客坐在副駕駛座和女司機聊天的同時，手開始不安份碰觸到女司機，司機一連多聲不要碰我，不要碰我的制止他。

男乘客vs.女駕駛：「我是有太太的人，我.....。」

男乘客雖然說他是有太太的人，但是到後來男乘客甚至想觸摸女司機的胸部，而這名女司機po文說她是深夜跑車，男乘客一看到是女司機就直接坐上副駕駛座，女司機車連想阻止都來不及，果真男乘客後來就開始了騷擾行為。

民眾：「就覺得滿噁心的吧，怎麼說突然騷擾一個陌生人，還講一些沒有邊界感的話。」

民眾：「她在賺錢你幹嘛這樣子，不要說以為花錢就是大爺。」其他的女運將看到也說真的害怕碰到這種乘客，如果深夜載客多半只載熟客。

其他多元計程車女駕駛：「一般乘客是會坐後座，然後坐後座的話，我們自己其實也要注意一下，隨時注意一下他的動態，看個後照鏡看他有沒有什麼一些比較奇怪的動作，盡量不要讓男乘客坐副駕，其實旁邊也可以放一個棒球棍，還是什麼小一點的東西之類的自保。」

而警方看到po文後，也主動在網路上回應，請當事女司機和他們聯繫，希望能主動偵辦男乘客這種不當行為。

