男乘客一上車羽絨服突「爆炸」 司機沾滿羽毛網笑歪：真爆款

大陸河北有一名男子日前穿羽絨衣搭車，結果羽絨服竟「爆炸」，畫面流出引發討論。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

每到冬天，輕又禦寒的羽絨衣是許多人喜愛的穿搭之一，日前大陸河北一名男子穿羽絨衣搭乘外叫的車，但身上羽絨衣竟突然「爆炸」，司機頭頂和身上都是羽毛，讓雙方都很傻眼。事後「悲劇畫面」在網上流傳，讓不少人笑說男子買到「真爆款」（賣很好的商品）羽絨服。

根據陸媒《極目新聞》報導，去（2025）年12月29日清晨7時許，河北承德一名王姓男子因上班趕時間，搭乘從叫車APP約好的車子，一上車坐下沒多久，王男身穿的羽絨衣突然「炸開」。事後王男將事發時拍下的畫面分享到社群，從影片中可見，車內後座、腳墊甚至司機身上都沾滿羽毛，車內瞬間「白茫茫一片」。

廣告 廣告

王男透露，當時司機並未責怪他，自己一邊道歉時也忍不住笑出聲，但他強調有支付清洗費補償。至於「爆炸」的羽絨衣雖然有飛出大量羽毛，但羽絨服其實只有破了一個小角，整體品質仍算不錯，還可以繼續穿。

貼文和影片曝光後，底下引發網友們熱烈討論，紛紛留言調侃「充絨量還真好」、「這是真爆款羽絨衣」、「車裡下雪了，毛茸茸的」、「司機沒生氣人很好耶」、「好像下雪喔」；不過也有人提醒小心吸入羽毛，到時候恐怕身體會出狀況。

事實上，在大陸羽絨衣「爆炸」並不罕見，去（2025）年2月上海奉賢及江蘇南京地鐵也發生過類似情況，均因羽絨衣受壓瞬間膨脹，導致羽絨從縫線處噴出。當時有專家分析，現代羽絨衣多使用防鑽絨塗層，面料透氣性較差，受壓時氣體無法迅速排出，只能從縫線處衝破，形成「爆炸」現象。專家進一步提醒，雖屬極端情況，但穿著羽絨衣時仍應注意避免過度擠壓或突然坐下，以防意外發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣

砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼

「小孩哥」坐地鐵上學睡過23站！醒來人在機場 校方笑：還不知自己上熱搜