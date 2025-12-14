男享受越式洗頭！2週後耳朵癢爆 醫檢查：全長滿黴菌

不少人喜歡到越式洗頭店享受一系列按摩、掏耳服務，但是有民眾洗完頭之後過了2個禮拜，耳朵變得又悶又癢，到診所一照內視鏡後發現，耳朵內竟長滿「黴菌」。

不少人喜歡到越式洗頭店享受一系列按摩、掏耳服務。（示意圖／取自pixabay）

耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，他一個朋友是越式洗頭的愛好者，除了洗頭按摩，還很享受「掏耳朵」這個附加服務，結果過了兩個禮拜，這位朋友的耳朵開始超級癢又悶，於是趕緊跑到診所檢查。

陳亮宇指出，照了內視鏡後發現，他的耳朵裡面長滿了「黴菌」，佈滿在耳道上，推測可能是上一個客人的耳朵有黴菌，器具又沒有徹底消毒，這些黴菌就會直接「搬家」到下一位客人的耳朵裡。

有民眾到越式洗頭店享受掏耳後，耳道竟長滿黴菌。（示意圖／中天新聞）

陳亮宇坦言，這疾病不太好治療，需要1、2個月的時間進行殺菌、清理，並點耳滴劑治療，才能好好控制住病情。同時他呼籲，民眾若到越式洗髮店享受服務，應該要觀察店家環境是否衛生，否則可能會染上疾病。

此外，陳亮宇也提到，若民眾在家時常自行挖耳朵也要注意，若外耳道出現傷口造成感染，就會有長黴菌的風險。

