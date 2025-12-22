男人也會得乳癌？「6種人要注意」醫曝6症狀通常無痛





阿伯乳頭出現異常症狀，經醫師檢查竟是乳癌！醫師提醒「6種人要注意」，揭露可能會有「6種症狀」，而通常不會感覺到疼痛！

乳癌非女性專利？

台灣女性癌症頭號殺手就是乳癌，很多人不清楚「不痛不代表沒事」，近年乳癌意識抬頭，多次宣導乳癌相關知識的重症醫師黃軒曾提醒，乳癌並非女性專利，男性得到乳癌的機率很低，但還是有確診的可能！



黃軒醫師曾透過粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，男性乳癌的發生率相對較低，約佔所有乳癌病例的1%。根據研究統計：

每10萬名男性中約有1人可能會罹患乳癌。

罹癌發生率隨年齡增長而增加，特別是在60歲以上的男性較常見。

男性乳癌為罕見疾病，診斷通常比女性乳癌更晚，進而影響治療成效。

6種人易患「男性乳癌」

1. 基因突變：擁BRCA1或BRCA2基因突變的男性，罹患乳癌的風險顯著提高，特別是BRCA2基因突變，與男性乳癌的發生密切相關。

2. 家族病史：家族有乳癌或卵巢癌病史，尤其是母系親屬，男性罹患乳癌風險會增加。

3. 年齡因素：隨年齡增長，乳癌風險逐漸增加。男性乳癌多數在60歲以上確診。

4. 雌性荷爾蒙太多：可能由於過胖、肝病（如肝硬化）或藥物引起，這些情況會增加體內雌性荷爾蒙濃度，提高罹患乳癌風險。

5. 克萊恩費爾特氏症候群（Klinefelter Syndrome）： 這是一種先天性遺傳疾病，男性患者擁有多餘的X染色體（XXY），因此體內雌性荷爾蒙濃度較高，導致乳癌風險增加。

6. 酗酒和肥胖：過量飲酒和肥胖，會干擾雌性荷爾蒙，可能提高乳癌發病率。

黃軒醫師提醒，尤其是有家族病史或基因突變者，定期接受醫療檢查有助於早期發現並降低乳癌風險。

「男性乳癌」症狀是什麼？

乳房腫塊： 最常見症狀是乳房出現無痛、硬實的腫塊，通常位於「乳頭下方」，且不會隨著時間消退。

乳頭異常變化： 乳頭出現凹陷、變形或朝內縮，可能伴隨疼痛，這些變化可能是乳癌的警訊。

乳頭分泌物： 乳頭出現血性或非血性分泌物，尤其是持續性分泌，這是男性乳癌的警告信號。

皮膚變化： 乳房皮膚出現紅腫、變厚、凹凸不平，或有橘皮樣的外觀，這些變化可能暗示乳癌的發展。

腋下淋巴結腫大： 腫瘤擴散到腋下淋巴結時，可能導致淋巴結腫大或腫痛。

不明原因乳房疼痛：儘管乳癌通常無痛，但若有持續的乳房疼痛，也應引起重視。

出現上述異常症狀的男性，醫師建議盡快就醫檢查預防抗癌，醫師可能會安排「乳房影像檢查（如乳房X光或超聲波）」、「切片檢查」等。提醒男性也應留意乳房健康，注意日常警訊，尤其男性乳癌早期發現，有助提高治療效果，治療成功率較高（五年生存率也相對較高，可達8到9成）。

