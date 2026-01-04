男人也有「G點」？醫揭「神秘位置」 亂碰冒4症狀=攝護腺炎警訊

記者鄭玉如／台北報導

泌尿科醫師陳鈺昕提醒，男性攝護腺附近也有敏感區，操作不當恐引發發炎，出現4症狀應立即就醫。（示意圖／PIXABAY）

許多人在親密互動中，希望觸及伴侶的敏感部位，以增進情感連結與親密感。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性也有類似女性G點的敏感帶，位於攝護腺附近，但操作不當恐害攝護腺發炎，若出現4症狀是攝護腺炎常見警訊，如排尿困難，必須立即停止並就醫。

陳鈺昕在臉書粉專提到，男性的敏感帶P點指的是攝護腺，位於膀胱下方、直腸前方，距離肛門內4至7公分，由於攝護腺附近充滿豐富的神經分布，只需按壓末梢神經，就能刺激該區域豐富的神經叢，產生類似高潮或更深層、全身連續性的快感。

陳鈺昕指出，醫學上的「攝護腺按摩」類似按壓P點，用來採集檢體或診斷發炎，力道由醫師掌控。民眾自主探索時應以「輕柔」為主，不應追求「擠壓感」。一旦操作不當，可能造成攝護腺發炎，如性行為過度激烈、頻率過高；使用不潔、沒消毒的玩具；潤滑度不足還硬上、力道過猛；酒精或藥物助興後亂來。

陳鈺昕提醒，進行內部探索過程中或結束後，身體若出現4症狀，應立刻停止刺激並就醫，首先是疼痛感，正常或適度的P點刺激不會引起疼痛，若出現疼痛感可能是用力過猛，導致發炎反應；分泌物異常，非性興奮時，尿道口卻流出白又黏的液體、血跡或其他不正常分泌物，可能是攝護腺過度充血、細菌感染引起。

還有排尿困難，如頻尿、排尿灼熱、尿不乾淨、尿流變細；若還伴隨其他症狀，包括高燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、想吐等，可能因細菌感染導致急性攝護腺炎。此外，攝護腺炎不會自行痊癒，若不治療恐導致病情惡化，引發泌尿系統異常、性功能障礙、不孕、慢性骨盆腔疼痛等嚴重併發症，拖越久會增加治療困難度。

