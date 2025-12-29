男人也需要被傾聽及支持 男性關懷

許多男性心中有無數的苦楚，卻不知如何尋找對象，訴說心中的煩惱，只能自己默默承受壓力。只要男性有任何心理困擾，撥打專屬於男性的專線電話0800-013999，每日早上7時至深夜11時，由專業人員提供男性免費的線上諮詢服務，提供進線者所需要的陪伴、傾聽及支持，牢牢接住求助者的煩惱（見圖）。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，男性關懷專線的服務範圍，從原來的家庭暴力受害人，擴及職場人際、霸凌、憂鬱，感情、就醫等各種問題，都囊括在男性關懷專線服務的範圍之內。男性關懷專線透過隱密性、立即性及持續性等服務特質，協助男性學習用正向的互動關係模式，處理和面對家庭與其人生之大小關卡。換言之，只要男性有任何心理困擾，請撥打這支專屬於男性的專線電話，就會有專業人員提供進線者所需要的陪伴、傾聽及支持，牢牢接住求助者的煩惱，讓男性有訴說心事與討論其困擾之管道。

花蓮縣身心健康及成癮防治所說明，男性關懷專線全年無休，呼籲民眾無論是自己，或是身邊的男性朋友有各種心理困擾，都可以發揮守門人的精神，多多使用專線電話0800-013999的服務；亦可洽詢花蓮縣各社區心理衛生中心：花蓮市（03）835-1885、鳳林鎮（03）876-0208、玉里鎮（03）888-8002，找到心理壓力紓解的窗口，共同守護每一顆需要被接住的心。