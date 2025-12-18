男人你越界了！種菜搶地盤 林口老翁身中多刀倒地
新北市林口區今（18日）驚傳持刀砍人案件！1名78歲陳姓老翁被發現身中多刀，倒臥在菜園內，警消獲報後趕往現場，確認陳翁生命徵象穩定，立即將他送往醫院開刀救治，警方調閱監視器，鎖定59歲葉姓男子涉案，目前已掌握葉男使用車輛，正在積極追緝中，初步了解，雙方衝突與菜園土地劃分有關，詳細案情將待嫌犯到案後釐清。
今日清晨7點左右，陳翁前往文化二路1段100巷底的菜園種菜，但疑因菜園土地劃分問題，與葉男發生激烈口角衝突，過程中葉男突然掏出利刃朝陳翁揮砍，造成陳翁左胸有2處刀傷、左側身及左手臂各1處刀傷。
葉男行兇後，見陳翁濺血倒地才趕緊收手，並逃離現場；民眾發現陳翁受傷倒臥菜園，趕緊打電話報案，警消到場檢視傷勢，確認生命跡象穩定，緊急將他送往醫院開刀救治，並調閱監視器追查葉嫌逃逸動向，目前正在積極追緝中，詳細案情將待嫌犯到案後釐清，並朝傷害罪嫌偵辦。
