男人去哪了？這國「租能幹的老公」爆紅…超狂服務曝光「搶手到拒單」

拉脫維亞近年面臨罕見的「男性人口短缺」的問題，隨著當地女性受教育程度較高，再加上健康狀況較佳、壽命也比男性長，導致拉脫維亞性別差距情況越來越大，許多女子找不到合適伴侶或可依賴的男性家人，雖然享受單身，但生活中偶爾也需要男性協助。就有業者看準商機，推出只需花費幾歐元就能請到技工協助，不必承受尷尬的約會、搭訕或情感負擔的「出租老公」服務，近期也成為許多獨立女性的新解決方案。

根據太陽報（The Sun）等外媒報導，由於男性越來越少，讓拉脫維亞提供家庭修繕與粗工協助的「1小時老公」服務爆紅，其中「Komanda24」每週都可派人上門，服務內容包括電線維修、水電、木工到重物搬運等；「Remontdarbi.lv」則標榜為「家務界的Uber」，讓女性用戶線上或電話預約後的1小時內就會派人到府服務，提供服務內容包括粉刷、修水管、掛窗簾等。

值得注意的是，這樣的家務需求不只發生在拉脫維亞，早在2022年英國就有一名三寶媽勞拉（Laura Young）因為將丈夫出租給其他家庭協助修繕工作而爆紅。勞拉當年推出「Rent My Handy Husband（租我能幹的老公）」服務，明碼標價每小時收費44美元（約1378元新台幣），並列出丈夫擅長手作、粉刷、裝潢、貼磚、鋪地毯。

不料，這項服務爆紅後，讓勞拉丈夫1天工作就能賺取280美元（約8772元新台幣），甚至到了臨近感恩節、聖誕節的11、12月更是預約滿檔，有時忙到必須婉拒其他工作邀約，顯見此服務的需求量之大與市場潛力。

拉脫維亞為什麼嚴重缺男？

社會學家貝拉（Baiba Bela）說明，拉脫維亞的性別失衡會在30至40歲族群中明顯出現，這個年齡層的男性死亡率是女性的3倍，分析死亡原因，大致可分為男性較易因開車、酗酒與工作場域意外身亡，而拉脫維亞男性自殺率也因金融危機、心理壓力等原因顯著偏高，超過80%的自殺者都是男性。另外，拉脫維亞的男性吸菸率多達31%，是當地女性的3倍，且男性肥胖或過重比例高於女性，健康問題也是一大致命隱憂。

隨著年齡差距增加，根據歐盟統計局（Eurostat），拉脫維亞女性比男性多15.5%，是歐盟平均的3倍以上；《世界地圖集》（World Atlas）則指出，拉脫維亞65歲以上的女性數量是男性的2倍，其中女性平均壽命比男性長11年，也讓拉脫維亞漸漸成為歐盟性別壽命差距最大國家。



