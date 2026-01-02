男人只愛大胸部？夢多要求伴侶整形 遭疑本色演出回應了

《整形過後》夢多（中）要求另一半徐千京（右）整成自己想要的樣子。（圖／六魚文創提供）





醫療影集《整形過後》，3日迎來五大愛情線全面引爆。預告中，温昇豪向張榕容深情求婚，同時李廷鎮、洪暐哲加入，三位男性正面交鋒。另外，温昇豪飾演的整形神醫「江浩宇」卻在此刻罹患腦瘤，本週預告將有角色「領便當」。

《整形過後》李廷鎮（左）登場，空降台灣追愛張榕容（右）。（圖／六魚文創提供）

《順風婦產科》「宋慧喬男友」李廷鎮即將在本週登場，飾演「楊雅頌」（張榕容 飾）在韓國研修時結識的整外醫生「金侑恩」。預告中洪暐哲飾演的暖心小奶狗護理師「林麟」大膽摟住張榕容宣示主權，再加上江浩宇竟無預警求婚，雅頌的情感世界瞬間成為修羅場，三男將在本週正面對決。

洪暐哲自薦，「如果我是雅頌，一定會選林麟！」他認為自己是全心全意投入在雅頌身上，但撇除年紀，他希望雅頌選擇能讓她「放心做自己」的人，「這部戲裡的每一段關係都有一種『不完整的溫柔』，但我覺得真正的愛，是不需要偽裝或取悅的。」

《整形過後》洪暐哲（右）霸氣摟住張榕容（左）宣示主權。（圖／六魚文創提供）

除了主線感情全面升溫，本週單元故事直擊不同愛情，同樣將引爆淚腺。黃珮琪繼《我家的事》入圍金馬女配角後再展演技實力，在《整形過後》飾演年輕卻罹患口腔癌的「小津」。面對外貌逐漸失去掌控，容貌焦慮讓她必須在治療與愛情之間做出抉擇。

《整形過後》張再興飾演黃珮琪的男友。（圖／六魚文創提供）

黃珮琪透露拍攝前便諮詢罹患口腔癌患者的治療過程以及康復後的狀況，才了解到患者的辛苦，「尤其口腔癌在臉部會有很大的變化，女生更是在乎容貌上巨大的改變。」她將與《角頭》張再興飾演一對愛侶，黃珮琪笑說，「飾演再興哥另一半很有趣，平時在作品看到他的身影都蠻兇狠或幽默，和他演感情戲的過程非常特別，裡面的戲份展現了愛情的不離不棄，請多關注。」

《整形過後》温昇豪（左）遭罹患口腔癌的黃珮琪（右）嗆聲。（圖／六魚文創提供）

而「八點檔女神」徐千京與夢多（大谷主水）飾演的另外一對愛侶，在開播前引起「男人都只愛大胸部」討論。夢多飾演在乎外界眼光的健身猛男「德明」，因而要求另一半「若青」配合他的審美整形，被網友形容是不是本色演出？夢多也回應了。

《整形過後》夢多（右）預告將與李廷鎮（左）有激烈動作戲，掀起「日韓大戰」。（圖／六魚文創提供）

夢多表示，「我不太會強迫另外一半為我整形，個人喜歡自然就好，就算要整也希望對方是為了她自己。」夢多也透露和李廷鎮有劇烈動作戲，「我本來就是武術指導出身，所以動作戲不難，李廷鎮非常敬業，是很厲害的演員，首次合作有一點緊張，因為不想讓他受傷。」

《整形過後》童毅軍（右）邂逅趙永馨（左），求診温昇豪想整回18歲。（圖／六魚文創提供）

此外，六旬老翁（童毅軍 飾）走進診間，唯一請求竟是「整回18歲」，只為喚回失智伴侶（趙永馨 飾）曾經愛過自己的模樣。製作團隊表示，這一段是跨年檔最容易讓人破防的篇章之一，「不是因為悲傷，而是因為太真實」。而温昇豪腦瘤病情引關注，預告「有人領便當」；蔡淑臻穿手術服無預警現身，都成為本週最值得關注的劇情焦點。《整形過後》，每週六晚間9點首播，連播2集。

《整形過後》蔡淑臻驚喜登場。（圖／六魚文創提供）

