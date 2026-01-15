陳振林

南昌講座剛剛結束，我匆匆坐上了回廣州的高鐵。我靠窗坐著，翻著隨身帶著的那本薄薄的《漢文學史綱要》。鄰座是位四十歲模樣的男士，西裝合身，頭髮梳得整齊，正側頭和靠過道坐著的女同事說笑。語氣挺輕鬆，他們聊著到長沙後要一起找朋友吃飯的事。女同事笑著應和。聽說話間的分寸，他像是個小領導。

他隨即就打了電話，跟長沙那邊的朋友敲定晚飯。聲音爽朗，帶著種張羅事情的熟稔。那女同事玩著自己的手機。接下來的一個多小時，他卻幾乎沒歇著。電話一個接一個，內容大多是業務上的事。口氣時而是熱絡的應承，時而是耐心的解釋，偶爾會壓低聲音說幾句，手指無意識地搓著西褲的褶痕。靠近過道的女同事早已戴上耳機，聽起了音樂。窗外是田野，一片連著一片，綠色綿延不絕。

廣告 廣告

終於，他那邊安靜下來了。持續的低聲絮語停止後，車廂裏只剩下行駛的列車聲。我正好讀完一節，抬起頭，下意識往旁邊瞥了一眼。

他依舊保持著剛才的姿勢，手機還舉在耳邊，但頭深深埋了下去，額頭幾乎抵著前座的背板。起初只是肩膀微微發抖，沒有聲音。緊接著，壓抑的、斷續的抽泣聲漏了出來，混著模糊不清的詞語。

“……您不知道我有多累……”他說。聲音像是從很窄的縫隙裏硬擠出來的，帶著顫。然後，又聽他說了句“我……確實撐不住了啊……”。那勉強維持的沉默徹底碎了，他竟對著早已沒了聲音的手機，不管不顧地嗚咽起來。

那哭聲是實的，沉甸甸地砸在車廂這片寂靜裏。過道那邊的女同事顯然聽到了，她取下耳機，轉頭看他，臉上有些驚，有些慌，嘴唇動了動，卻終究沒出聲。她很快又把臉轉向窗外，手指無意識地繞著耳機線。

我一時也不知所措。手邊的書頁停在某一章。我想做點什麼，哪怕只是拍一下他的肩膀。但我的手抬了抬，又放下了。這時候任何動作，都像是闖入別人的空間。

他就這樣哭著，直到胸口的起伏漸漸緩下來，變成偶爾的抽噎。不久，車廂喇叭響了：“前方到站，長沙南站。”他猛地停住，用手胡亂抹了把臉，深吸了幾口氣，抬手整理了一下領帶。除了眼眶和鼻尖還紅著，臉上已迅速收拾出一副平靜的樣子。他站起身，從架上取下黑色的公事包，對女同事低聲說了句“到了”。女同事跟在他後面，也沒說一句話。沿著過道走向車門時，在快要下車的那一刻，他不知怎的，無意識地朝我這邊偏了一下頭。

似乎是眼神對上了，他的樣子有些狼狽，也有些急於掩蓋什麼的窘迫。就在那一瞬間，我什麼也沒想，朝他咧開嘴笑了笑，然後，翹起了大拇指。他愣了一下。隨即，他的嘴角，回給我一個很短卻明明白白是笑的表情。然後轉身，消失在門外湧動的人流裏。

車子重新開動。我看了看旁邊的空座位，翻開了手中的書，心裏笑了笑。也許，剛才我看到了自己的影子。