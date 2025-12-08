男人夢想福利？這國家女性狂花1450元「租1小時老公」 享受黃金手服務

國際中心／王文承報導

拉脫維亞男性壽命整體偏短，導致許多女性花錢聘請臨時伴侶或技術人員，上門協助水電、木工、維修等家務。（示意圖／PIXABAY）

現代飲食愈趨精緻，加上許多男性抽菸、作息不良，形成所謂「脆皮族」（脆弱體質、健康亮紅燈），使男性壽命整體偏短。這樣的現象在拉脫維亞相當明顯，近年因男性人口銳減、性別比例嚴重失衡，意外催生出一股「租用老公」的特殊服務需求。許多女性乾脆花錢聘請臨時伴侶或技術人員，上門協助水電、木工、維修等家務，成為當地罕見的社會現象。

拉脫維亞女性瘋租老公 享受黃金手服務



根據《紐約時報》報導，根據歐盟統計局（Eurostat）最新資料，拉脫維亞的女性比男性多出15.5%，是歐盟平均值的三倍。尤其在65歲以上的族群，女性人數更是男性的兩倍。研究分析，男性普遍壽命較短，與吸菸、肥胖等生活習慣相關，例如當地男性有31% 是吸菸者，遠高於女性的10%。

性別不平衡也反映在日常生活。從事節慶活動工作的女子丹妮亞（Dania）表示，她的職場「98%都是女性」，生活圈裡幾乎看不到適齡男性，「就連想找個聊天、調情的對象都很難，這也是為什麼我身邊很多女性朋友最後都跑到國外找男友。」

在「男性嚴重短缺」的情況下，各式「租夫平台」迅速興起。例如平台《Komanda24》主打「黃金之手男人」（Men With Golden Hands）服務，只要支付數歐元，女性就能請到專業人員到府進行水電修繕、木工、家電安裝等工作，成為不少單身女性、單親家庭與高齡者的依靠。

另一家《Remontdarbi.lv》則推出「1小時老公」服務，用戶可透過網站或電話預約，對方會在一小時內到場，協助粉刷、修窗簾、家具組裝等小型家務。雖然名稱逗趣，但實際上是補足社會中男性勞動力不足的現象。業者指出，這類服務的訂單逐年攀升，尤其受到年輕單身女性與高齡女性青睞。

「租老公」風潮也蔓延到其他國家。2022年，英國媽媽蘿拉（Laura Young）因將丈夫詹姆斯（James）「出租做零工」而爆紅。他提供DIY、粉刷、貼磁磚等服務，每小時收費44美元（約新台幣1450），業務量多到整月滿檔。隨著人口結構不斷變化，專家預期「租夫服務」仍會在拉脫維亞與其他國家持續擴張。

