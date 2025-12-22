男人小心肚子大、性慾降！潘俊亨醫師警告：缺這１賀爾蒙正慢慢折磨你

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

睪固酮是男人最重要的男性賀爾蒙。性學權威醫師潘俊亨醫師警告：許多男人以為體力變差、肚子變大、性慾下降只是年紀到了，但國際醫學研究提醒，真正的關鍵往往不是老，而是睪固酮正在下降。特別是肥胖，正悄悄關掉男性荷爾蒙，影響的不只性功能，還包括體力、情緒與自信。

睪固酮，為什麼是男人的「核心荷爾蒙」？

潘俊亨醫師分析，30歲以後男性荷爾蒙（睪固酮）的分泌以逐年1 ％至2 ％的速度下降。但若低於生理需求，就可能產生肌肉減少，肥胖，勃起功能障礙甚至影響大腦造成性慾降低，肌肉減少，情緒低落，容易疲勞，活力減退等情形。（女性在中年以後，如果缺乏睪固酮會因為性慾減退，因而缺乏性感氣息而喪失性魅力。）



睪固酮是男性最重要的性荷爾蒙之一，它不只影響性能力，更深層地影響男人的整體狀態，包括體力、體態、情緒與自信。當睪固酮充足時，男人通常比較有精神、行動力佳、代謝穩定；一旦下降，身體會慢慢出現變化，只是很多人沒有立刻察覺。

男人小心肚子大、性慾降！潘俊亨醫師警告：缺男性要賀爾蒙「睪固酮」會慢慢折磨你,讓你變老,做什麼都沒幹勁。

男人不是老，是肥胖讓睪固酮變低

潘俊亨醫師解釋，Lowered testosterone in male obesity: mechanisms, morbidity and management（〈男性肥胖造成睪固酮降低：機轉、相關疾病與處置〉研究早已指出，肥胖是造成男性睪固酮低下最常見的原因之一。原因很現實，因為脂肪組織會把睪固酮轉成雌激素；肥胖也會讓身體的荷爾蒙調控系統變遲鈍，長期下來，睪固酮分泌自然下降。



1.脂肪會「吃掉」睪固酮：

脂肪組織會把睪固酮轉換成雌激素，脂肪越多，可用的睪固酮就越少。



2.肥胖會讓荷爾蒙調控「關機」：

當身體長期處在肥胖、血糖不穩、慢性發炎的狀態，大腦會降低對睪固酮的製造指令。



3.惡性循環悄悄形成：

睪固酮低 → 肌肉減少 → 更容易胖胖 → 睪固酮更低 → 更沒力動。很多男人不是老了，而是被這個循環困住了。



缺乏睪固酮，男人會發生什麼事？

潘俊亨醫師提醒，低睪固酮常見影響包括：

1.性慾明顯下降、晨勃減少。

2.勃起功能變差。

3.容易疲倦、提不起勁。

4.肌肉變少、肚子變大。

5.情緒低落、沒自信。

6.長期甚至影響骨質健康



Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism （JCEM：臨床內分泌暨代謝期刊》）指出：很多低睪固酮，其實是「功能性、可逆的」關鍵在於生活型態。

男人小心肚子大、性慾降！潘俊亨醫師警告：缺男性要賀爾蒙「睪固酮」會慢慢折磨你,讓你變老,做什麼都沒幹勁。

不靠藥，從「吃」與「習慣」自然補回睪固酮

潘俊亨提供身體吸收「天然睪固酮」的方法。



1.吃對，比吃補品重要（有利睪固酮的飲食原則）：

A.足夠蛋白質（魚、蛋、豆、肉）

B.好脂肪（橄欖油、堅果、魚油）C.多蔬菜、少精製糖

D.減少含糖飲料與酒精

特別重要的營養素（缺乏才補）：

E.維生素 D

F.鋅

補品不是重點，穩定飲食與體脂下降才是關鍵



2.這些生活習慣，才是真正的「天然補充」

A.減脂，不是只減重：

尤其是腹部脂肪，是睪固酮最大的敵人。

B.做重量訓練：

阻力訓練能幫助肌肉量、代謝與荷爾蒙環境。

C.睡好覺，比補藥更重要：

睪固酮主要在睡眠中分泌，熬夜等於直接砍掉。

D.降低壓力與酒精：

長期壓力與酒精，會讓男性荷爾蒙持續被抑制。



潘俊亨醫師：如果你最近覺得沒以前有勁、性慾下降，身體正在救你

潘俊亨醫師給所有男人的一句溫柔提醒，如果你最近覺得沒以前有勁、肚子越來越大、性慾與自信慢慢退場。請不要急著責怪自己老了，也不要亂補來路不明的產品。也許你的身體，只是在提醒你：該把生活拉回對荷爾蒙友善的狀態了。

男人小心肚子大、性慾降！潘俊亨醫師警告：缺男性要賀爾蒙「睪固酮」會慢慢折磨你，讓你變老，做什麼都沒幹勁。（圖／潘俊亨醫師提供、金塊文化提供、翻攝自pixabay）

男人小心肚子大、性慾降！潘俊亨醫師警告：缺男性要賀爾蒙「睪固酮」會慢慢折磨你，讓你變老，做什麼都沒幹勁。（圖／潘俊亨醫師提供、金塊文化提供、翻攝自pixabay）

本文採訪撰寫與摘自金塊文化出版之《別說不行，試試睪固酮》

