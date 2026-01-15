男人愛吃香腸害不孕？研究：常碰「1類食物」 精子沒活力、變超胖
記者鄭玉如／台北報導
男性注意了！最新研究指出，常吃零食、泡麵、香腸或蛋糕等「超加工食品」，不只造成肥胖問題，還可能影響精子的活動力，危及生育能力。營養師呂美寶提到，這不是「熱量多寡」的問題，而是食物本身造成的影響，即使在熱量未超標的情況下，仍然會變胖、影響生育功能。
呂美寶在臉書粉專「食物的力量 呂美寶營養師 」引述《Cell Metabolism》的臨床研究，受試者是43名健康育齡男性，進行兩種飲食介入，分別是「未加工食物」及「超加工食品」（如香腸、泡麵、添加糖的精製穀片、糖果餅乾、休閒零食），每個人在不同時間吃這兩種飲食三週，中間設有3個月干擾排除期，避免飲食互相影響。
研究發現，即使在不過量進食的前提下，男性攝取超加工食品會造成「體重與脂肪量上升」、「膽固醇惡化」，增加心血管風險、「精子活動力及睪固酮與促濾泡激素（FSH）下降」，其為男性生成精子的關鍵激素、「代謝效率降低」，抑制食慾與促進能量消耗的激素GDF15下降，容易吃得多、胖得快、「體內環境荷爾蒙升高」，如鄰苯二甲酸酯代謝物，與生殖力下降密切相關。
呂美寶提醒，超加工食品通常含有大量精製糖、添加劑、低纖維、穩定性飽和脂肪（如棕梠油），若經常食用，容易造成血糖波動、慢性發炎，且對腸道與激素系統有潛在干擾，容易肥胖、胰島素阻抗、荷爾蒙失衡。建議減少攝取香腸火腿、蛋糕甜點、含糖飲料、泡麵、洋芋片、含糖早餐穀片、冷凍精緻碳水食品。
另外，多攝取原型食物，如糙米、地瓜、豆類、堅果，還有新鮮蔬果與優質蛋白，同時要控制體脂、睡眠足夠，盡可能遠離塑化劑，並減少使用塑膠容器、避免高溫加熱，若有計畫生育，必須提前調整飲食至少3個月，才能讓精子品質有機會改善。
資料來源：臉書粉專「食物的力量 呂美寶營養師 」
更多三立新聞網報導
黑、白木耳大不同！竟都沒膠原蛋白 營養師：「它」是血管清道夫
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
睡滿8小時還超累！醫揭「身體發電廠」罷工了：補眠也沒用
獨家／男友忘情舔耳「灌入口水」！她隔天痛到快裂開 醫：耳內變培養皿
其他人也在看
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 187
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 6
接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看
根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 11
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 29
獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答
「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活可與正常人無異。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 發表留言
台灣手搖飲成洗腎推手？醫曝年輕人最常踩的5大地雷
生活中心／杜子心報導台灣人愛喝手搖飲早已是日常，但這樣的生活習慣，可能正在悄悄傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥分享一起年輕洗腎案例，一名26歲的上班族女性，為了拚業績早出晚歸，每天一定要喝上2杯手搖飲來紓壓。近半年她常出現臉部浮腫，卻以為只是熬夜太累，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到呼吸困難，像是肺部進水般喘不過氣，緊急送醫後才發現，腎功能已經完全衰竭。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 5 天前 ・ 8
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
番茄是超級食物？營養師示警「3種人」別亂吃
番茄因富含茄紅素及具備抗氧化、保護心血管等功效，被大眾封為「超級食物」。然而，營養師曾建銘示警，並非所有體質都適合食用番茄。他特別點名腎臟病患、腸胃敏感者以及正在進行化放療的患者等3類族群，在攝取番茄前應特別謹慎，若食用不當，營養反而可能變成身體負擔。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台中 11歲女童離奇昏迷亡 檢今解剖
台中市1名11歲女童日前隨家人赴大陸旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，搶救3天後家屬忍痛拔管，12日病逝。由於女童死因離奇，家屬盼能釐清真相，台中地檢署檢察官已排定15日會同法醫解剖以確定女童死因。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
現代人生活忙碌、三餐外食已成常態，但吃進肚子的東西，往往決定了我們未來的健康。哈佛醫學院推薦「10大超級食物」，其實很多都能在台灣的餐桌上輕鬆找到，從鮭魚、番茄到花椰菜，不只美味，還能幫助預防三高與心健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
春節連假9天「生病、藥吃完怎麼辦」？衛福部懶人包一次看
今年春節連假長達9天，衛福部今（15）日表示，為了確保就醫順暢，衛福部推動「春節整備專案」，民眾在春節期間需就醫可以善用健保APP查詢看診，以及多利用醫院傳染病特別門診、假日輕急症中心（UCC），減少等待時間。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言