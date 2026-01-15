男人愛吃香腸害不孕？研究：常碰「1類食物」 精子沒活力、變超胖

記者鄭玉如／台北報導

男性常吃零食、泡麵、香腸等超加工食品，不只容易變胖，還可能降低精子活力與生殖能力。（示意圖／PIXABAY）

男性注意了！最新研究指出，常吃零食、泡麵、香腸或蛋糕等「超加工食品」，不只造成肥胖問題，還可能影響精子的活動力，危及生育能力。營養師呂美寶提到，這不是「熱量多寡」的問題，而是食物本身造成的影響，即使在熱量未超標的情況下，仍然會變胖、影響生育功能。

呂美寶在臉書粉專「食物的力量 呂美寶營養師 」引述《Cell Metabolism》的臨床研究，受試者是43名健康育齡男性，進行兩種飲食介入，分別是「未加工食物」及「超加工食品」（如香腸、泡麵、添加糖的精製穀片、糖果餅乾、休閒零食），每個人在不同時間吃這兩種飲食三週，中間設有3個月干擾排除期，避免飲食互相影響。

研究發現，即使在不過量進食的前提下，男性攝取超加工食品會造成「體重與脂肪量上升」、「膽固醇惡化」，增加心血管風險、「精子活動力及睪固酮與促濾泡激素（FSH）下降」，其為男性生成精子的關鍵激素、「代謝效率降低」，抑制食慾與促進能量消耗的激素GDF15下降，容易吃得多、胖得快、「體內環境荷爾蒙升高」，如鄰苯二甲酸酯代謝物，與生殖力下降密切相關。

呂美寶提醒，超加工食品通常含有大量精製糖、添加劑、低纖維、穩定性飽和脂肪（如棕梠油），若經常食用，容易造成血糖波動、慢性發炎，且對腸道與激素系統有潛在干擾，容易肥胖、胰島素阻抗、荷爾蒙失衡。建議減少攝取香腸火腿、蛋糕甜點、含糖飲料、泡麵、洋芋片、含糖早餐穀片、冷凍精緻碳水食品。

另外，多攝取原型食物，如糙米、地瓜、豆類、堅果，還有新鮮蔬果與優質蛋白，同時要控制體脂、睡眠足夠，盡可能遠離塑化劑，並減少使用塑膠容器、避免高溫加熱，若有計畫生育，必須提前調整飲食至少3個月，才能讓精子品質有機會改善。

資料來源：臉書粉專「食物的力量 呂美寶營養師 」

