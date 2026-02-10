男人愛、女人恨...「集郵女立委」高金素梅遭搜索！過往情史再成焦點

高金素梅過去曾與鄭進一（左起）、何家勁及李鴻源傳出戀情。圖／翻攝畫面、攝影鄒保祥

7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，10日上午驚傳位於陽明山的住處、國會辦公室遭到搜索，消息獲台北地檢署證實，而不僅過往政治爭議遭挖，被形容「集郵女立委」、「男人愛、女人恨」的高金素梅過往情史再獲關注。

於1965年9月21日出生的高金素梅，1984年18歲參演華視節目《大精彩》出道，憑藉多部作品走紅，其中初戀男友歌壇才子鄭進一，是高金素梅最為廣為人知的戀情之一，當時2人愛得轟轟烈烈、死去活來，分手時一度傳出鄭進一要為她自殺，所幸當時未成為社會新聞，鄭進一並於多年後受訪時，仍稱讚高金素梅是他「讓人念念不忘的女人」，更感嘆「能夠成為她的男人是一種福氣，可惜我的福氣只有3年」。

至1990年，高金素梅與最帥展昭港星何家勁合作電影《不了情》及華視八點檔《愛》，當時2人交往後一度論及婚嫁，更傳出「何家勁60歲沒結婚就娶高金素梅」約定，不過何家勁2012年承認該傳聞，2018年受訪時又稱「那是玩笑話」約定撲朔迷離，不過何家勁最終於2024年承認已婚並育有1女，太太則為圈外人。

高金素梅曾傳出與被封為「最帥展昭」何家勁論及婚嫁。圖／翻攝自微博

高金素梅雖然於2000年以《囍宴》被提名第5屆中國長春電影節最佳女主角獎獎項，因1998年被檢驗出罹患肝癌，淡出影藝圈，於隔年接受肝癌腫瘤切除手術；至2001年以無黨籍身份當選為山地原住民選區立委，開始投入政治界。

2006年高金素梅遭《壹週刊》直擊，與時任台北縣副縣長李鴻源共遊北京，在飛機上還靠在李鴻源肩膀，相當甜蜜，2009年更傳出2人同居；隨後李鴻源則澄清彼此只是朋友，針對婚外誹聞向社會道歉，並請辭台北縣副縣長職務。

2006年高金素梅遭《壹週刊》直擊與時任台北縣副縣長李鴻源共遊北京，在飛機上還靠在李鴻源肩膀上。圖／翻攝自壹週刊

事實上，高金素梅還曾與商人黃冠博、歌手高明駿、有線電視大亨呂崇民、製片人戴維維、微風董事長廖偉志、前立委鄭志龍都有過一段戀情，對方更因此與元配鬧離婚；情史豐富的高金素梅，如今遭北檢證實與張姓助理等人疑似涉嫌詐領助理費，另涉有違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件發動相關搜索行動，過往事蹟再受矚目。



