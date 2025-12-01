男人會不會劈腿看這「3大行為特徵」 習慣往往最誠實

這些日常習慣，往往比甜言蜜語更能看出一個人的誠實度與穩定度。（示意圖／Pixabay）





在一段親密關係中，要怎麼看出一個人是否誠實、不會劈腿？日本網站《Trill》一篇文章整理出不易出軌的男性，在家裡常見的「三大行為特徵」。文章指出，與其只聽對方說了什麼，不如多觀察他在日常生活中的細節，因為習慣往往最誠實。

第3名：會主動做家事的男人

《Trill》指出，願意主動幫忙做家事的男性，多半比較不容易劈腿。原因在於，打掃、洗衣、煮飯等家務，本身就需要體貼、責任感與合作心態。願意分擔家務的人，通常不會把關係視為「理所當然」，而是把另一半當成真正的生活夥伴，也比較懂得站在對方立場思考。這種尊重與在乎的態度，讓他更不容易在感情中隨便越界。

第2名：對自己的興趣認真投入

排名第二的特徵，是有自己熱衷的興趣，而且願意穩定投入時間的男性，例如運動、收藏、手作、遊戲或戶外活動等。文章指出，當一個人能從興趣中獲得滿足與成就感，生活就比較有重心，也較少會因為無聊、空虛而尋找「外面的刺激」。換句話說，他把精力花在成長、休閒與生活品質上，自然比較沒有多餘心力到處放電，出軌風險也相對更低。

第1名：把「溝通」放在心上的人

被列為第1名、最關鍵的特徵，是重視溝通的男人。《Trill》認為，願意和伴侶好好說話的人，多半也比較誠實。這類男性會主動分享自己的想法，並願意聽對方說，遇到不滿或誤會時，不是冷處理或直接逃避，而是試著透過對話解決問題。

文章指出，真正不容易劈腿的人，並不是「完全不會動搖」，而是當感到壓力或失落時，會選擇回頭面對這段關係，而不是轉向第三者尋求慰藉。願意溝通，本質上就是在表達：「我在乎這段感情，願意為它負責。」

