男人有錢就變樣？他爽中1.5億竟「抓女友頭撞牆」 獲釋還囂張做這事炫耀

英國一名剛贏得國家彩券大獎的男子，在與女友前往西班牙特內里費島（Tenerife）度假慶祝時，竟酒後性情大變，對女友實施嚴重家暴，將對方頭部撞牆。令人髮指的是，這名男子在西班牙法庭被判緩刑免於入獄後僅數小時，竟在臉書上傳一張在泳池邊拿著香檳的照片，配上歌曲《I'm Free》（我自由了）慶祝自己40歲生日，毫無悔意的行徑引發譁然。

慶祝改變人生 變調成暴力驚魂

來自德文郡的木匠亨德森（Sean Henderson），2025年12月23日中了國家彩券「Set For Life」大獎，未來30年每月可領取1萬英鎊（約新台幣40萬元），總獎金高達360萬英鎊（約新台幣1.45億元）。為了慶祝這筆改變人生的財富，他帶著42歲的女友查爾茲（Susanna Childs）入住特內里費島的五星級度假村。

然而，這場夢幻之旅卻演變成暴力現場。受害者查爾茲指控，22日兩人在飯店房間喝酒時，亨德森突然暴怒，辱罵她是「寄生蟲」、「跟我在一只是為了錢」。當查爾茲試圖安撫時，水不慎濺到亨德森身上，導致他徹底失控。

「他抓住我的手臂，把我頭朝下狠狠甩向牆壁。」查爾茲回憶道，當時房間內滿是血跡和碎玻璃，她一度以為自己顱骨骨折、腦部受損，甚至覺得「他要殺了我」，最後她是爬著逃出房間求救。

金錢助長氣焰 剛被判刑就發文炫耀

西班牙法庭審理後，認定亨德森犯下「基於性別的攻擊罪」，判處6個月監禁，但給予2年緩刑（初犯在西班牙通常可獲緩刑），並頒布限制令，禁止他靠近受害者500公尺內。

令人傻眼的是，就在亨德森免於牢獄之災的當天（也是他40歲生日），他竟在臉書發布一張在泳池邊手持氣泡酒的照片，寫道「祝我40歲生日快樂！」並配上滾石樂團的翻唱歌曲《I'm Free》，挑釁意味濃厚。

女友心寒分手：寧願窮但平安

身為設計師且育有3女的查爾茲表示，中獎後的亨德森判若兩人，「就像開關被打開一樣，真正的他現形了。金錢助長了他的自尊心，讓他變得極度自戀。」她透露，亨德森在施暴前曾對她冷笑說「你贏了錢就不是個混蛋了，去找個你覺得很棒的人吧！」

查爾茲已獨自返回英國並向當地警方報案，她堅定表示已結束這段關係，直言「就算給我再多的錢，我也不願和一個虐待我的人在一起，我寧可跟一個貧窮但善良的人生活。」她選擇公開此事，是為了揭露亨德森的真面目，希望不要有其他女性因覬覦他的財富而受害。



