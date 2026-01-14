男人沈默殺手！尿變細、尿不出 醫揭「7大警訊」：癌細胞恐已轉移
記者鄭玉如／台北報導
攝護腺癌（又稱前列腺癌）是男性常見癌症之一，由於早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「沈默的殺手」。泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專提醒，隨著醫療進步，只要及早發現、治療，攝護腺癌的治癒率與存活率其實相當高，並分享護腺癌的成因、症狀、預防方式等。
為什麼會罹患攝護腺癌？醫點名5大高風險族群
呂謹亨指出，攝護腺癌的成因與多項因素有關，其中年齡是最大風險指標，50歲後發生率明顯上升，70歲以上更為常見。此外，若父親或兄弟曾罹患攝護腺癌，個人風險恐增加2至3倍。其他危險因子還包括長期高脂肪、高熱量、紅肉攝取過多、膳食纖維不足的飲食習慣；再加上近年飲食西化，亞洲男性罹癌率也逐年攀升。呂謹亨補充，體內雄性激素（睪固酮）刺激，也與攝護腺癌發展密切相關。
早期幾乎無症狀 出現「7狀況」要提高警覺
攝護腺癌最可怕的地方在於，早期往往沒有症狀。當腫瘤逐漸增大、壓迫尿道時，才會出現類似攝護腺肥大的症狀，包括「頻尿、夜尿」、「排尿困難、尿流變細」、「急尿」，甚至「排尿疼痛或灼熱感」。
若進入晚期，可能出現「血尿、血精」，甚至因癌細胞轉移至骨盆、脊椎、肋骨，引發「嚴重背痛或髖關節痛」，還可能伴隨「下肢水腫、體重異常下降與貧血」。呂謹亨強調，排尿困難不一定等於癌症，也可能是攝護腺肥大，但只要症狀持續，就應盡早就醫檢查。
50歲後每年一次！建議3大篩檢方式
針對攝護腺癌的檢查，呂謹亨建議50歲以上男性（有家族史者可提前至45歲），每年進行篩檢，包括：
1、PSA血液檢查：檢測攝護腺特異抗原，數值異常需進一步評估。
2、肛門指診（DRE）：醫師用手指觸摸攝護腺的大小、硬度及是否有硬塊。
3、切片檢查：若前兩項異常，需透過切片確認，為確診唯一標準。
吃對、動對也能降風險 醫推護攝護腺飲食
呂謹亨提到，雖然年齡與遺傳無法改變，但可透過飲食與生活型態降低風險。建議飲食方面多攝取富含茄紅素的番茄（煮熟吸收更佳）、西瓜、紅心芭樂，還有十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜、芥藍菜）、豆類製品、堅果、大蒜、洋蔥與綠茶，同時減少紅肉、油炸與高糖飲食，並戒菸、限制飲酒。此外，維持規律運動、控制體重及適度曬太陽補充維生素D，也有助於整體健康。
早期篩檢是關鍵 醫籲別害羞拖延
呂謹亨強調，若在第一、二期就發現攝護腺癌，5年存活率可超過99%，呼籲男性不要因害羞而忽略檢查。
更多三立新聞網報導
沒洗冷氣機=吸毒素！醫揭「3大隱形毒窟」 害腦霧、免疫錯亂
喝酒能暖身？反而更易失溫 營養師揭「6大發熱食物」：綠茶也有用
凡事不戰而勝！「4星座」運勢旺炸、磁場大爆發 魅力變通行證
業務男求愛被拒！崩潰「洗了仍飄起司味」 醫揭6發臭原因：內褲變培養皿
其他人也在看
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 20 小時前 ・ 9
1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
現代人生活忙碌、三餐外食已成常態，但吃進肚子的東西，往往決定了我們未來的健康。哈佛醫學院推薦「10大超級食物」，其實很多都能在台灣的餐桌上輕鬆找到，從鮭魚、番茄到花椰菜，不只美味，還能幫助預防三高與心健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 天前 ・ 28
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
不靠藥也能穩血壓！營養師點名3種天然食材 吃對方式效果更好
高血壓被稱為「沉默的殺手」，長期控制不佳，恐增加心臟病、中風與腎臟病等風險。除了規律服藥與運動外，飲食調整也是穩定血壓的重要關鍵。 其實在日常飲食中，從全穀根莖類、水果蔬菜類到堅果類等六大類食物裡，就藏著不少「天然降血壓好幫手」。只要選對食材、用對烹調方式，融入每天三餐，就能在不知不覺中幫助血壓維持穩定，為心血管健康加分。 在全穀根莖類、水果蔬菜類、堅果類……等六大類食物中，有些食材是對於降血壓是有幫助的，只要把這些食材做適當的烹煮，融入天天要吃的三餐飲食當中，就能輕鬆控制血壓。 番茄：鉀、茄紅素慈濟大林醫院腫瘤中心營養師賴思吟指出，番茄富含鉀、茄紅素等營養素，鉀能夠加速排除血中所含的鈉，幫助降低血壓，尤其是重口味及血壓偏高的人，更應增加鉀的攝取量。研究發現，番茄可以提升食物的天然風味，改正吃太鹹的問題，也有助於降低血壓；茄紅素則可以降低體內的壞膽固醇，避免血小板聚集，進而形成血栓，預防高血壓併發症。 這樣吃最健康番茄洗乾淨後可以直接吃食用，但最適合的吃法是入菜食用或是打成番茄汁。研究發現，煮番茄的時候，加一點醋，可以幫助水解切斷碳與碳之間的連結，加一點油，則可以讓油溶性的茄紅素溶解，常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
研究證實「早餐吃油一點」助減肥 醫：酪梨、無糖優格、堅果最妥當
根據《國際肥胖期刊》研究顯示，減肥不需要餓肚子，早餐攝取較高脂肪反而能讓燃脂效果更好。家醫科醫師許書華推薦民眾早餐可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」搭配。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 2
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
中醫師、營養師雙證照醫曝蔡依林青春密碼 萬人前證實有效
蔡依林《PLEASURE愉悅演唱會》，已經結束一個多禮拜了。但是內容與她怎樣維持最美狀態的話題，依然在娛樂圈跟養生圈發效、「很多人走不出來」。擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師分析，蔡依林不碰味精、想快樂能分泌多巴鞍的事、按摩與吃海鮮。真的有助健康、從身心靈三方面讓自己保持絕佳狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。幸福熟齡 ・ 22 小時前 ・ 3
日本「蜱蟲病」疫情擴散！專家曝：嚴重恐器官衰竭亡
國際中心／張予柔報導日本近期再度提醒民眾注意蜱蟲傳播的「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」，2025年全國通報病例初步統計已達191例，創下歷史新高。專家指出，除了西日本病例持續增加外，疫情也首次蔓延至關東地區，包括神奈川縣等地出現首例，顯示感染風險正逐步擴大。衛生單位提醒，每年3月起病例數便會逐漸上升，民眾若從事戶外活動，務必提高警覺並採取防護措施。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言