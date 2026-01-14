男人沈默殺手！尿變細、尿不出 醫揭「7大警訊」：癌細胞恐已轉移

記者鄭玉如／台北報導

攝護腺癌（又稱前列腺癌）是男性常見癌症之一，由於早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「沈默的殺手」。泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專提醒，隨著醫療進步，只要及早發現、治療，攝護腺癌的治癒率與存活率其實相當高，並分享護腺癌的成因、症狀、預防方式等。

為什麼會罹患攝護腺癌？醫點名5大高風險族群

呂謹亨指出，攝護腺癌的成因與多項因素有關，其中年齡是最大風險指標，50歲後發生率明顯上升，70歲以上更為常見。此外，若父親或兄弟曾罹患攝護腺癌，個人風險恐增加2至3倍。其他危險因子還包括長期高脂肪、高熱量、紅肉攝取過多、膳食纖維不足的飲食習慣；再加上近年飲食西化，亞洲男性罹癌率也逐年攀升。呂謹亨補充，體內雄性激素（睪固酮）刺激，也與攝護腺癌發展密切相關。

早期幾乎無症狀 出現「7狀況」要提高警覺

攝護腺癌最可怕的地方在於，早期往往沒有症狀。當腫瘤逐漸增大、壓迫尿道時，才會出現類似攝護腺肥大的症狀，包括「頻尿、夜尿」、「排尿困難、尿流變細」、「急尿」，甚至「排尿疼痛或灼熱感」。

若進入晚期，可能出現「血尿、血精」，甚至因癌細胞轉移至骨盆、脊椎、肋骨，引發「嚴重背痛或髖關節痛」，還可能伴隨「下肢水腫、體重異常下降與貧血」。呂謹亨強調，排尿困難不一定等於癌症，也可能是攝護腺肥大，但只要症狀持續，就應盡早就醫檢查。

50歲後每年一次！建議3大篩檢方式

針對攝護腺癌的檢查，呂謹亨建議50歲以上男性（有家族史者可提前至45歲），每年進行篩檢，包括：

1、PSA血液檢查：檢測攝護腺特異抗原，數值異常需進一步評估。

2、肛門指診（DRE）：醫師用手指觸摸攝護腺的大小、硬度及是否有硬塊。

3、切片檢查：若前兩項異常，需透過切片確認，為確診唯一標準。

吃對、動對也能降風險 醫推護攝護腺飲食

呂謹亨提到，雖然年齡與遺傳無法改變，但可透過飲食與生活型態降低風險。建議飲食方面多攝取富含茄紅素的番茄（煮熟吸收更佳）、西瓜、紅心芭樂，還有十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜、芥藍菜）、豆類製品、堅果、大蒜、洋蔥與綠茶，同時減少紅肉、油炸與高糖飲食，並戒菸、限制飲酒。此外，維持規律運動、控制體重及適度曬太陽補充維生素D，也有助於整體健康。

早期篩檢是關鍵 醫籲別害羞拖延

呂謹亨強調，若在第一、二期就發現攝護腺癌，5年存活率可超過99%，呼籲男性不要因害羞而忽略檢查。

