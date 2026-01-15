男人無聲崩壞7原因曝光 性學權威潘俊亨醫師：睪固酮低下是關鍵
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
【睪固酮低下】正在男人身上悄悄發生，性學權威潘俊亨醫師表示，可是多數人不知道自己可能已經中招。明明有運動，體脂卻降不下來？飲食控制了，肌肉卻怎麼也長不起來？特別是會越來越累？這就表示【身體正在求救】，這不是老，而是身體出問題了。
睪固酮下降問題大 小心男人活力流失
潘俊亨醫師分析，睪固酮是男性體內最關鍵的荷爾蒙之一，不只影響性功能，更深層地掌控肌肉合成、脂肪燃燒與基礎代謝率。當睪固酮下降，身體會更容易囤積脂肪、肌肉流失，健身效果大打折扣。這也是為什麼許多中年男性明明有運動，卻越練越累、越練越沒成就感。
男性更年期會影響男人活力 力不從心就要看醫生
潘俊亨醫師解釋【男性更年期】不是情緒化的名詞，而是有明確數值依據的醫學診斷。當血中睪固酮濃度低於 315ng/dl，身體會逐步出現能量下降、睡眠品質變差和情緒起伏。這些變化如果沒有被正視，往往會被誤認為「工作太累」、「壓力太大」，卻錯過及早介入醫治、逆轉體質的黃金時機。
台灣40～80 歲男性中 每3～4人就有1人睪固酮偏低
潘俊亨醫師表示，數據揭露中年男性風險高。台灣40～80歲男性中，每 3～4 人就有 1 人睪固酮偏低。特別是長期久坐、缺乏重量訓練、飲食高糖高油者，風險更高。許多男性在健身房努力多年，卻始終突破不了瓶頸，其實不是訓練錯，而是荷爾蒙條件早已經不同。
男人小心30 歲後開始 睪固酮緩緩不知不覺下滑
潘俊亨醫師解釋，睪固酮下降是一條「無聲曲線」。30 歲後，每年約下降 1%，10 年累積下來就是明顯差距。這也是為什麼 20 多歲能熬夜、暴食仍維持體態，40 歲後卻連少吃都瘦不下來。適度補充睪固酮、搭配重量訓練，有機會讓代謝重新啟動。
千萬不要讓睪固酮低下 代謝疾病與睪固酮息息相關
潘俊亨醫師表示，醫學研究發現，肥胖、糖尿病、高血脂與睪固酮低下彼此形成惡性循環。【睪固酮不足會降低胰島素敏感度，讓脂肪更難燃燒；而脂肪過多又會抑制睪固酮生成】。若只靠節食減脂，卻忽略荷爾蒙問題，往往減肥越減越虛弱。
男人一定要知道 睪固酮有六大功能
潘俊亨醫師強調，睪固酮不只是「性」的象徵，更是「力量」的來源。它能促進肌肉蛋白合成、維持骨骼密度，並影響紅血球攜氧能力。這也是為什麼睪固酮充足的男性，運動耐力較佳、恢復速度更快，抗老效果也更明顯。
睪固酮低下分兩種 【早發、晚發】兩種類型差異大
潘俊亨醫師解釋：
1.早發型睪固酮低下：常與內分泌疾病相關，需專科治療。
2.晚發型港固酮低下：則與生活型態高度相關。久坐、熬夜、壓力過大、缺乏重訓，都是讓睪固酮提早下降的隱形殺手。這意味著，生活調整本身就是一種治療。
身體會告訴你睪固酮低下了 這7大症狀要小心
潘俊亨醫師分析：睪固酮低下會出現7個症狀。
1.容易疲累。
2.情緒不穩定。
3.活動力及運動功能下降。
4.肌肉量下降。
5.性慾低下。
6.性功能障礙。
7.不孕。
疲累、情緒低落、運動力下降，往往是最早出現的警訊。接著是肌肉變少、肚子變大、性慾降低。這些變化通常緩慢發生，讓人以為只是自然老化，卻錯失改善體質、延緩老化的關鍵時點。
從出生到老年 睪固酮影響男人的一生
潘俊亨醫師強調，睪固酮影響男性一輩子。年輕時，它決定體格與自信；中年後，它影響健康與尊嚴。當睪固酮維持在健康範圍，不只外表更精實，連專注力、決策力與情緒穩定度都會同步提升。
補充睪固酮治療 可帶來六大好處
潘俊亨醫師表示，男性更年期補充睪固酮有6個好處。
1.性功能：恢復性功能、性慾、性滿意度及性行為能力。
2.第二性徵：恢復第二性徵，如肌肉組織、鬍鬚、體毛、陰莖。
3.骨骼健康：改善骨質密度並預防骨質疏鬆。
4.生長激素濃度：在老年人體內維持正常生長激素濃度。
5心血管健康：可降低心血管疾病風險。
6.生育能力：使睪固酮低下症患者恢復生育能力。
在醫師評估下補充睪固酮，搭配重量訓練與蛋白質攝取，能有效改善體脂比例、增加肌肉量。對許多男性而言，這不只是治療，更像是「重新啟動人生引擎」，讓健身與抗老真正看見成果。
本文採訪撰寫與摘自金塊文化出版之《別說不行，試試睪固酮》
更多三立新聞網報導
【三重醃頭顱命案1】親哥殺親妹砍頭顱棄公廁！一封匿名信揭開驚世悲劇
【三重醃頭顱命案2】親哥砍妹頭冰冰箱、驅幹攪碎沖馬桶 他清出2盆人肉
【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異 女子哭、白衣女子、吹狗螺
太子集團把黑錢洗進台灣3理由恐怖曝光 他：超跑、豪宅是炫富更是漂白
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 6 小時前 ・ 243
開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館
台中綠美圖12月13日正式開幕至今滿一個月，以市立圖書館與市立美術館共構的獨特設計，吸引逾30萬人次入館參訪。國際知名建築與設計媒體Dezeen近期將綠美圖列入2025年全球10座最受矚目的博物館與美術館之一，讓這座文化場館成為台中與世界對話的重要橋樑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 4
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 28
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 180
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 13
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 130
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 219
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 11
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 5 小時前 ・ 98
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 103
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 132
土方之亂衝擊營建成本 賴正鎰示警：房價每坪恐再漲5萬元
面對近期引發爭議的土方全流向管制，鄉林集團（5531）董事長賴正鎰今（15）日指出，新制缺乏配套，導致土資場塞車、處理費飆漲，一個標準建案地下室施工成本可能從兩、三千萬元暴增至一億元，若不妥善解決，房價每坪恐再上漲5萬元，最終仍由消費者承擔。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 21
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 4
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
下週恐迎「入冬最強寒流」，保暖需求暴增更要用得安全
根據中央氣象署預警，下週將有一波入冬以來最強寒流南下，部分地區低溫恐下探10度以下，清晨與夜晚體感溫度更低。隨著氣溫驟降，暖暖包、電熱毯、充電式保暖小物等使用量勢必大增，醫師提醒，越冷越要注意保暖用品的正確使用方式，否則一不小心，反而可能因長時間接觸高溫，造成「低溫燙傷」卻不自知。 尤其在寒流期間，民眾常會整夜使用電熱毯或長時間貼著暖暖包取暖，若本身屬於皮膚感覺較遲鈍族群，如長者、糖尿病患或循環較差者，更容易在沒有明顯疼痛感的情況下受傷。專家呼籲，寒流來襲時，保暖要「適度、間歇、分散」，並隨時留意皮膚狀況，才能真正暖身、不傷身。以下是最夯5種保暖小物 1.拋棄式暖暖包暖暖包，大概是最方便便宜的保暖小物了，市面上有手握式及黏貼式兩種，內容物以活性炭、鐵粉等為主要成分，外層以棉質布包裝，拆封後雙手搓揉幾下，讓鐵粉氧化產生熱能，可以達到保暖效果。一般來說，暖暖包一小包使用時限為12小時，國家標準規定溫度最高不能超過70℃，暖暖包平均約可維持40℃的溫度，在寒流來時或需要的時候，能提供最簡易又方便的保暖。 2.充電式暖抱枕這類型的發熱暖抱枕，造型多樣、圖案可愛，使用前只需充電，完成後會有發熱效常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 4 小時前 ・ 164