男人無聲崩壞7原因曝光 性學權威潘俊亨醫師：睪固酮低下是關鍵

【睪固酮低下】正在男人身上悄悄發生，性學權威潘俊亨醫師表示，可是多數人不知道自己可能已經中招。明明有運動，體脂卻降不下來？飲食控制了，肌肉卻怎麼也長不起來？特別是會越來越累？這就表示【身體正在求救】，這不是老，而是身體出問題了。

睪固酮下降問題大 小心男人活力流失

潘俊亨醫師分析，睪固酮是男性體內最關鍵的荷爾蒙之一，不只影響性功能，更深層地掌控肌肉合成、脂肪燃燒與基礎代謝率。當睪固酮下降，身體會更容易囤積脂肪、肌肉流失，健身效果大打折扣。這也是為什麼許多中年男性明明有運動，卻越練越累、越練越沒成就感。

男人無聲崩壞7個恐怖原因曝光，性學權威潘俊亨醫師警告：睪固酮低下是關鍵。（圖／金塊文化提供、潘俊亨醫師提供、AI 生成示意圖）

男性更年期會影響男人活力 力不從心就要看醫生

潘俊亨醫師解釋【男性更年期】不是情緒化的名詞，而是有明確數值依據的醫學診斷。當血中睪固酮濃度低於 315ng/dl，身體會逐步出現能量下降、睡眠品質變差和情緒起伏。這些變化如果沒有被正視，往往會被誤認為「工作太累」、「壓力太大」，卻錯過及早介入醫治、逆轉體質的黃金時機。

台灣40～80 歲男性中 每3～4人就有1人睪固酮偏低

潘俊亨醫師表示，數據揭露中年男性風險高。台灣40～80歲男性中，每 3～4 人就有 1 人睪固酮偏低。特別是長期久坐、缺乏重量訓練、飲食高糖高油者，風險更高。許多男性在健身房努力多年，卻始終突破不了瓶頸，其實不是訓練錯，而是荷爾蒙條件早已經不同。

男人小心30 歲後開始 睪固酮緩緩不知不覺下滑

潘俊亨醫師解釋，睪固酮下降是一條「無聲曲線」。30 歲後，每年約下降 1%，10 年累積下來就是明顯差距。這也是為什麼 20 多歲能熬夜、暴食仍維持體態，40 歲後卻連少吃都瘦不下來。適度補充睪固酮、搭配重量訓練，有機會讓代謝重新啟動。

千萬不要讓睪固酮低下 代謝疾病與睪固酮息息相關

潘俊亨醫師表示，醫學研究發現，肥胖、糖尿病、高血脂與睪固酮低下彼此形成惡性循環。【睪固酮不足會降低胰島素敏感度，讓脂肪更難燃燒；而脂肪過多又會抑制睪固酮生成】。若只靠節食減脂，卻忽略荷爾蒙問題，往往減肥越減越虛弱。

男人一定要知道 睪固酮有六大功能

潘俊亨醫師強調，睪固酮不只是「性」的象徵，更是「力量」的來源。它能促進肌肉蛋白合成、維持骨骼密度，並影響紅血球攜氧能力。這也是為什麼睪固酮充足的男性，運動耐力較佳、恢復速度更快，抗老效果也更明顯。

睪固酮低下分兩種 【早發、晚發】兩種類型差異大

潘俊亨醫師解釋：



1.早發型睪固酮低下：常與內分泌疾病相關，需專科治療。

2.晚發型港固酮低下：則與生活型態高度相關。久坐、熬夜、壓力過大、缺乏重訓，都是讓睪固酮提早下降的隱形殺手。這意味著，生活調整本身就是一種治療。

身體會告訴你睪固酮低下了 這7大症狀要小心

潘俊亨醫師分析：睪固酮低下會出現7個症狀。



1.容易疲累。

2.情緒不穩定。

3.活動力及運動功能下降。

4.肌肉量下降。

5.性慾低下。

6.性功能障礙。

7.不孕。



疲累、情緒低落、運動力下降，往往是最早出現的警訊。接著是肌肉變少、肚子變大、性慾降低。這些變化通常緩慢發生，讓人以為只是自然老化，卻錯失改善體質、延緩老化的關鍵時點。

從出生到老年 睪固酮影響男人的一生

潘俊亨醫師強調，睪固酮影響男性一輩子。年輕時，它決定體格與自信；中年後，它影響健康與尊嚴。當睪固酮維持在健康範圍，不只外表更精實，連專注力、決策力與情緒穩定度都會同步提升。

補充睪固酮治療 可帶來六大好處

潘俊亨醫師表示，男性更年期補充睪固酮有6個好處。



1.性功能：恢復性功能、性慾、性滿意度及性行為能力。

2.第二性徵：恢復第二性徵，如肌肉組織、鬍鬚、體毛、陰莖。

3.骨骼健康：改善骨質密度並預防骨質疏鬆。

4.生長激素濃度：在老年人體內維持正常生長激素濃度。

5心血管健康：可降低心血管疾病風險。

6.生育能力：使睪固酮低下症患者恢復生育能力。



在醫師評估下補充睪固酮，搭配重量訓練與蛋白質攝取，能有效改善體脂比例、增加肌肉量。對許多男性而言，這不只是治療，更像是「重新啟動人生引擎」，讓健身與抗老真正看見成果。

