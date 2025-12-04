「男人的後花園」變避難所！黃明志開放泰南飯店供災民避難

黃明志在泰馬邊境開飯店，員工近日加入賑災行動。翻攝黃明志臉書。翻攝黃明志臉書

馬來西亞歌手黃明志涉台灣網紅謝侑芯命案至今尚未明朗，但他的私生活及事業發展一再成為話題焦點。其中，他與友人在泰國南部Dannok（丹諾）小鎮經營的飯店「4896 Theater Hotel」，該處號稱是「男人的後花園」，但近日卻成了泰南水災避難所，黃明志也在社群發文：「歡迎來避難！能幫忙我們盡量幫！」

黃明志過去曾公開介紹Dannok的特殊觀光生態，直言該城鎮9成產業靠娛樂觀光支撐，他也在影片中強調當地「你想到的、想不到的都找得到」，甚至形容當地「佳麗約2千到8千」，影片標題也以「泰馬邊境紅燈區」、「男人的後花園」等字眼吸睛，引發熱議。

廣告 廣告

然而，近來泰南遭逢連日暴雨，爆發嚴重洪患，死亡人數已超過170人，鄰近國家印尼與馬來西亞亦受災。面對災情擴大，黃明志今（4日）在社群曝光飯店員工前往災區送水與物資的畫面，並宣布「4896 Theater Hotel」正式開放成為避難據點。

黃明志在泰馬邊境開飯店，員工近日加入賑災行動。翻攝黃明志IG

黃明志在泰馬邊境開飯店，員工近日加入賑災行動。翻攝黃明志臉書。翻攝黃明志臉書

他表示：「泰南和北馬周邊地區如果需要幫忙，可以找我們！我們能提供飲用水、洗髮精、沐浴乳、牙膏等日用品。不分國籍，歡迎私訊！泰馬一條心！」同時強調丹諾位於高地，相對安全，「歡迎來避難！能幫忙我們盡量幫！」

另一方面，黃明志上月13日獲馬來西亞警方批准口頭保釋，原訂保釋期於26 日屆滿，但因謝侑芯的解剖與毒理報告仍在檢驗，警方延長其保釋期限14 天至本月10日，後續調查尚待公布結果。

黃明志宣布加入賑災行動。翻攝黃明志IG限動



回到原文

更多鏡報報導

濱崎步「空席開唱」遭中國否認？御用美容師還原真相打臉 親曝鼻酸內幕

獨家／陳致遠聞「高志綱外遇」反應曝光 欠債700萬「有在減少」教會力挺

典禮倒數2天！AAA千人大軍湧入高雄 新人女團KiiiKiii領8組韓星接力撲台