男人睡覺躺「1姿勢」恐硬不起來！2睡姿最能展雄風

對於每個男性來說，最害怕的莫過於出現「性功能障礙」，不僅會失去自信，與伴侶的關係恐怕也因此生變！知名泌尿科醫師陳鈺昕16日透過臉書發文，透露男性在晚間上床睡覺時，若採用「這1姿勢」入睡，長期下來對性功能有3大不良影響，並列出最佳展現雄風的「2睡姿」：





男性最害怕的莫過於出現「性功能障礙」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）





陳鈺昕醫師16日透過臉書發文，表示如果男性睡覺時，採「趴睡」姿勢，恐怕對性能力有一定程度的影響，坦言「趴睡雖然不會直接壓壞精子，但是會壓迫到腹部和生殖器官，阻礙周身血液循環，長期下來對性功能有不良影響，甚至會增加肩頸壓力，造成全身痠痛、呼吸不暢等，是最不建議的睡眠姿勢」。

接著陳鈺昕則列出了趴睡對性能力的「3大影響」：



1、「壓迫生殖器官」



趴睡會讓夜間自主勃起時感到「物理上的不適」，這可能導致在睡夢中下意識轉身或半醒，進而破壞深層睡眠的連續性。



2、「影響睪固酮」



長時間壓迫可能干擾夜間勃起的舒適度與睡眠深度，當睡眠品質下降時，睪固酮分泌便會受阻，進而影響整體的性表現。



3、「降低受孕機率」



趴睡時會使陰囊溫度升高（正常比體溫低2-4°C），影響精子生成，導致精子數量減少或品質不佳、影響受孕。

男性睡覺時，採「趴睡」姿勢，恐怕對性能力有一定程度的影響。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

陳鈺昕醫師示警，「若本身有勃起困難、硬度不足、容易疲軟的狀況，建議不要趴睡」，接著則列出了展現雄風的「最佳2睡姿」：

第1名、「側睡」

維持側睡讓陰莖自然置於腿間、給予陰莖勃起空間、避免壓迫，同時可減輕呼吸道壓力、降低睡眠呼吸中止症發生，有助改善睡眠品質。

第2名、「仰睡」

建議雙腿間可墊枕頭減輕背部壓力，保持骨盆區域自然空間，促進睪丸通風散熱、維持精子活力；若本身容易打鼾者可能容易夜間缺氧，影響勃起功能，建議可側睡姿勢輪替。



陳鈺昕醫師呼籲，若是出現「勃起困難」、「硬度不足」、「持久度下降」、「早洩」…等症狀超過3個月，就建議尋求醫師協助。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）





至於側睡多久才能改善勃起？陳鈺昕醫師表示，勃起障礙的原因很多元，包含心血管疾病、攝護腺問題、荷爾蒙失調、神經損傷、心理因素等等，臨床上常見與血管健康與生活習慣有關。若是因睡姿不良所導致的勃起困難，可以透過調整睡姿、生活習慣的改變而有所進展，但成效因人而異，關鍵在於「減少外在直接壓迫」、「改善整體睡眠品質」、「配合規律運動和健康飲食」，強調「讓血管回到健康狀態，就有機會可緩解或改善勃起功能障礙」，並呼籲若是出現「勃起困難」、「硬度不足」、「持久度下降」、「早洩」…等症狀超過3個月，就建議及早尋求泌尿科醫師協助。





原文出處：男人睡覺躺「這1姿勢」久了恐硬不起來！醫列「2睡姿」最能展現雄風

