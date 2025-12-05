男人落髮不是命，新一代口服藥讓頭髮與自信一起回歸
他找回的不只是頭髮，而是「整個人」
35歲的W先生在熱愛的自媒體工作，長期熬夜、剪片壓力大、外型要求高。一年前，他發現髮際線越來越往後退，原本輕鬆的抓髮，但怎麼整理，都蓋不住額頭兩側的空洞感。最後他鼓起勇氣接受植髮。
術後依照醫囑服用穩定毛囊的藥物，起初一切非常順利：出油變少、掉髮減少、髮量變多。然而幾週後，他發現自己「不太對勁」——頭髮雖然回來了，性慾卻快速下降，就連原本固定出現的晨勃也消失。
他苦笑著對醫師說：「頭髮長回來了，可是那份自信沒了。」
原醫集團（原美學/植/Aone）植診所的主治醫師陳詠婷醫師了解情況後為他調整用藥，某次回診，他笑著說：「醫生，我又可以晨勃了耶！整個人真的回來了！」對男性來說，這不只是頭髮的勝利，更是一個重新掌控生活、體能、自信的轉折點。
男人最怕的，不是禿，而是「不像以前的自己」
陳詠婷醫師指出，「頭髮對男性來說不只是外觀，而是一種信心的象徵。當髮量改變，他們會覺得『我不像以前的自己了』。」
壓力、作息混亂與飲食油膩，會讓體內的雙氫睪固酮（DHT）升高導致毛囊萎縮。長期下來，髮絲變細、頭頂「一塊一塊亮起來」就是典型的雄性禿。而現代生活型態更讓問題加速發生：
● 家族基因
● 高油高糖飲食
● 熬夜、輪班、睡眠中斷
● 壓力荷爾蒙過高（皮質醇影響 DHT）
● 長期缺乏頭皮清潔
傳統藥物的兩難：頭髮變多了，性慾卻變少
目前治療雄性禿的主流方式仍是口服藥物，其中最常見的是： Finasteride（柔沛）、Dutasteride（適尿通）在臨床上仍是穩定落髮的第一線治療選擇。這兩類藥物能有效抑制 5α 還原酶，降低 DHT，從而減少掉髮、讓毛囊穩定。部分男性可能因為環境壓力或體質敏感，出現性慾降低、勃起減弱、情緒與睡眠變差的副作用。許多患者因此中斷治療，導致毛囊退化、髮量再度下降。
W先生回憶：「當初吃藥後髮量是變多，但我整個人變得『沒感覺』。後來醫師幫我換藥，頭髮穩定了、生活也真的回來了。」
新一代解方：讓「大小頭」都顧到的雙效複方藥
近年，國際醫學界致力改善男性治療困境，包含：歐洲皮膚科學會（EADV）、歐洲泌尿科學會（EAU）、美國皮膚科學會（AAD）多項治療建議一致指出：「治療雄性禿不只要保住毛囊，也要同時維持男性性功能與生活品質。」
2025 年醫界出現新突破——雙效複方成分（泰達利），結合 Tadalafil （犀利士）與 Finasteride（柔沛）。具備抑制 DHT、促進血流、維持性功能的三重功效。
● Tadalafil（犀利士）：改善血流、維持性功能、改善攝護腺排尿困擾
● Finasteride（柔沛）：抑制 DHT、穩定毛囊，是落髮治療的基礎。
因此臨床上能同時達到：
● 防止落髮
● 改善性功能
● 減少副作用風險
● 改善 LUTS（下泌尿道症候群）
陳詠婷醫師說明，「泰達利的出現，讓男性不必在頭髮與性功能之間選擇。改善血液循環，讓毛囊獲得營養，也減少副作用。」臨床上，許多原本停藥的男性重新恢復治療，不但髮量穩定、外觀年輕， 更回報「體力、性生活都比以前好」。
Q&A：落髮用藥常見迷思
Q：吃落髮藥會導致性功能障礙嗎？
A：多數研究顯示有一定比例，若有生活品質考量，新一代複方藥可 同時改善性功能，是更完整的治療選項。
Q：我吃傳統藥物後性慾下降，新藥多久見效？
A：多數男性約 2–4 週 就能感受整體狀態提升，視個人代謝而異。
Q：為什麼一定要由醫師開立處方？自己買藥不行嗎？
A：落髮治療不是一次性的事情，而是需要「長期追蹤」的醫療計畫。植髮與口服藥物都牽涉到毛囊修復、生長週期、頭皮狀態等多項指標，必須由專業醫師評估與調整。
Q：口服藥需要吃多久？
A：通常需至少 6 個月 才能穩定效果，醫師會依毛囊反應調整。
專業建議：別等到落髮明顯，從 AI 毛囊檢測開始
植診所專任醫師陳燕萍醫師表示，落髮不是宿命，而是可逆轉的健康警訊。想要了解自己的髮況，醫師建議別只靠照鏡子，第一步是看清楚毛囊現在的狀態：植診所提供 AI毛囊檢測 (Hair Matrix) ，能分析每平方公分毛囊密度、粗細比例、毛囊健康、毛囊成長周期。
「透過AI檢測，我們能看出毛囊是暫時休眠還是已壞死。」輕微者以藥物保養維持，中度者可輔以生長因子療程，嚴重者則考慮植髮重建，協助男性在「髮」與「性」之間找回平衡。
在治療上，兩位醫師都強調：「最關鍵是早期治療。」根據髮量與 AI 毛囊檢測報告，為患者設計三階段治療。
陳詠婷醫師強調，落髮治療不該被視為「面子工程」，而是健康管理的一部分。「只要毛囊還活著，就有救。」陳燕萍醫師則提醒：「別等到『地中海』再後悔。越早評估、越容易維持自然髮線。」
落髮治療的成功不只靠藥物本身，更仰賴醫師的判讀、調整與長期陪伴。正規醫療＝效果提升 × 風險降低，能確保你的頭髮與健康都獲得最好的照顧。希望男性能多愛自己，讓頭髮與自信一起回來。
