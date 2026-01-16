男人趴睡恐害「不舉」！精子變少、容易不孕 醫激推「1睡姿」大展雄風
記者鄭玉如／台北報導
睡姿也會影響男性健康。泌尿科醫師陳鈺昕提到，趴睡雖然不會直接「壓壞精子」，但長期下來，可能影響性能力，甚至造成全身痠痛、肩頸壓力和睡眠品質下降，是最不建議的睡眠姿勢，而展現雄風的最佳睡姿為「側睡」，有助於避免壓迫，改善血液循環。
趴睡傷雄風！影響勃起、精子品質 還易不孕
陳鈺昕在臉書粉專指出，趴睡會讓夜間自主勃起時感到「物理上的不適」，可能導致在睡夢中下意識轉身或半醒，破壞深層睡眠的連續性；再者，影響睪固酮分泌，當睡眠品質下降時，睪固酮分泌會受阻，進而影響整體的性表現。
最後是降低受孕機率，趴睡時會使陰囊溫度升高，影響精子生成，導致精子數量減少、品質不佳、影響受孕。若男性本身有勃起困難、硬度不足或容易疲軟的狀況，建議避免趴睡。
側睡最護雄風、仰睡次佳 助血液循環、睡得更好
陳鈺昕提到，「側睡」是展現雄風的最佳睡姿，陰莖自然放置於兩腿間，避免壓迫，改善血液循環，還能降低呼吸道壓力，減少睡眠呼吸中止症發生，提升睡眠品質與性能力。第二則是「仰睡」，建議在雙腿間墊枕頭，減輕背部壓力，維持骨盆自然空間，幫助陰囊散熱，維持精子活力。
睡姿調整+運動可改善勃起問題！超過3個月應就醫
陳鈺昕說明，勃起障礙原因多元，包括心血管疾病、攝護腺問題、荷爾蒙失調、神經損傷及心理因素。若因睡姿不良造成的勃起困難，調整睡姿、生活習慣，如規律運動、均衡飲食，有助於緩解勃起功能障礙。但若出現勃起困難、硬度不足、持久度下降或早洩等症狀超過3個月，建議及早就醫，避免錯過黃金治療時間。
