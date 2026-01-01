男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿

記者鄭玉如／台北報導

男性過40歲易出現攝護腺肥大，寒冷、油膩飲食、久坐或長時間騎車，都會加重症狀，建議保暖、控制飲食並運動，保養泌尿系統。（示意圖／PIXABAY）

隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。

陳鈺昕在臉書粉專指出，攝護腺肥大患者是因年齡增長與荷爾蒙變化，導致攝護腺細胞出現良性增生，肥大的攝護腺壓迫到尿道及膀胱，因而出現頻尿或夜尿，若遇「天冷」刺激交感神經興奮，使攝護腺、尿道周圍肌肉緊縮，會使排尿困難、頻尿、急尿等症狀加劇。

再者，若經常食用高脂肪食物，如紅肉、內臟、油炸物，促進荷爾蒙分泌增加、加重發炎反應，另外，酒精與咖啡因飲品會刺激攝護腺充血、發炎，促使膀胱收縮，導致頻尿、殘尿症狀惡化，建議避免攝取，薑母鴨、羊肉爐等含酒精補品也要留意；「久坐不動」維持固定姿勢超過半小時，壓迫到骨盆腔與攝護腺，造成血液循環不良，增加攝護腺腫脹風險，引起排尿不順。

還有「長期間騎機車或單車」，坐墊若持續壓迫會陰部，恐刺激攝護腺加重症狀、甚至引起發炎；最後是「藥物作用」，感冒藥中常見成分如抗組織胺、偽麻黃素，會使攝護腺和膀胱出口的平滑肌收縮，增加排尿阻力，出現排尿困難的情形，嚴重恐出現急性尿滯留，需到醫院導尿。

陳鈺昕提醒，若要保養泌尿系統，應注意保暖，避免低溫刺激交感神經敏感，還要控制飲水，建議睡前3至4小時減少刺激性飲品攝取，例如酒精跟含糖飲料，並避免睡前大量飲水，也不要養成憋尿習慣，定量攝取水份、定時排空體內尿液，可嘗試運動鍛鍊，提前練習凱格爾運動，強化骨盆底肌，增強排尿時的控制力。

