男人都只愛大胸部？八點檔女星為愛隆胸整鼻 狠畫界線：想整回我自己！

《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子，揭開女人內心的自我懷疑。（六魚文創提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；今（5日）起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從「外貌焦慮」、「失智之愛」、「窒息關係」、「性別認同」到「身體自主」，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。

其中最具話題、掀起「男人都只愛大胸部嗎？」討論，直接切入整形背後的情感不安與自我懷疑。曾因車禍毀容的「八點檔女神」徐千京，在《整形過後》與夢多配對，詮釋感情關係中的「外貌焦慮」。劇中夢多因渴望外界認同，竟要求徐千京飾演的另一半「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，逼得她決心狠狠畫下界線：「現在我想整回我自己！」找回重生的起點。《整形過後》醫療顧問李進良指出，「整形醫師像是心理醫師、藝術家與企業家的結合。真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡，這是一般外科無法想像的挑戰。」

《整形過後》艾怡良飾演的酒店媽媽桑為「生財工具」大膽改變。（六魚文創提供）

最讓人動容的是，劇中「瓊瑤女神」趙永馨因失智忘記了丈夫童毅軍，為喚回失智太太的心動記憶，他當面向整外神醫温昇豪提出想要整回18歲這個不可能的任務，這段「失智之愛」篇章是全劇最溫柔也最催淚的案例之一，也讓温昇豪印象深刻：「這是整部劇唯一一個沒有動手術的個案，卻因為那份真摯的愛，讓整個醫護團隊都動員起來想辦法幫他。」他也因此感觸：「有時候真正喚回記憶的不是外貌，而是心裡那一瞬間初戀般的悸動。」

《整形過後》王渝萱飾演流行天后，甘願毀容擺脫有毒家庭關係。（六魚文創提供）

此外，金馬女配王渝萱在影集裡飾演光鮮亮麗卻被父親（湯志偉飾）全面操控的流行天后。她選擇用「自毀容貌」的方式換取自由，直到被温昇豪點破：「那是你的臉，你自己決定。」她才徹底醒悟。金鐘影后劉瑞琪則突破演出，詮釋晚年冒險完成性別重置的母親，一句「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼！」震撼觀眾。影集中罕見呈現高齡跨性別者的生命現實，包含家人衝突、醫療風險、身體負擔與對自我認同的最後一搏，活了這麼多年，只想終於成為自己。

《整形過後》林育品「阿喜」劇中為了生計加入酒店賺錢。（六魚文創提供）

BL劇《某某》男星曾向鎮飾演先天唇顎裂患者，面對社會歧視、霸凌與自卑，他的角色揭開另一種傷口，「真正痛的不是臉上的疤，而是他人的眼光」；「金曲歌后」艾怡良則與林育品（阿喜）飾演酒店姊妹花，則以「身體作為生財工具」的現實切入，她努力向上爬，卻發現殘酷的真相。

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導。以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案直視「想變美」背後的社會比較、身分認同與自尊裂縫，讓外科手術不只修補外貌，更觸及人性的脆弱與救贖可能。卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、潘儀君、鄒承恩、洪暐哲、胡瑋杰、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉、曾向鎮、夢多、徐千京、趙永馨、童毅軍等堅強陣容，將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

《整形過後》整回自己預告篇

