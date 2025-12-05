男人都只愛大胸部？徐千京遭逼「一次做齊」鼻子螞蟻腰 爆氣怒喊：整回我自己！

《整形過後》中夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子，揭開女人內心的自我懷疑。六魚文創提供

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、潘儀君、劉瑞琪、王渝萱、艾怡良等人，5日釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事，從「外貌焦慮」、「失智之愛」、「窒息關係」、「性別認同」到「身體自主」，直面現代社會最真實的困境。

八點檔女神徐千京慘遭逼整 趙永馨、童毅軍催淚演繹「失智之愛」

其中最具話題性的「外貌焦慮」篇，探討了「男人都只愛大胸部嗎？」的千古議題。曾因車禍毀容的「八點檔女神」徐千京，與夢多配對詮釋情感關係中的不安與自我懷疑。劇中夢多因渴望外界認同，竟要求徐千京飾演的另一半「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，逼得她決心狠狠畫下界線：「現在我想整回我自己！」醫療顧問李進良指出，真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡。

最讓人淚流的則是「失智之愛」篇章，「瓊瑤女神」趙永馨因失智忘記了丈夫童毅軍。為喚回太太的心動記憶，童毅軍當面向整外神醫温昇豪提出想要整回18歲這個不可能的任務。温昇豪印象深刻：「這是整部劇唯一一個沒有動手術的個案，卻因為那份真摯的愛，讓整個醫護團隊都動員起來想辦法幫他。」他感觸：「有時候真正喚回記憶的不是外貌，而是心裡那一瞬間初戀般的悸動。」

《整形過後》「瓊瑤女星」趙永馨飾演（左）失智婦，深情翁童毅軍（右）欲整回18歲喚回愛情。六魚文創提供

王渝萱「自毀容貌」割裂父女鎖鏈 劉瑞琪突破演出高齡跨性別者

金馬女配王渝萱飾演光鮮亮麗卻被父親（湯志偉飾）全面操控的流行天后，選擇用「自毀容貌」的方式割裂父女關係枷鎖，直到被温昇豪點破：「那是你的臉，你自己決定。」她才徹底醒悟，揭示「窒息關係」的困境。

金鐘影后劉瑞琪則突破演出，詮釋晚年冒險完成性別重置的母親，一句「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼！」震撼觀眾。影集罕見呈現高齡跨性別者的生命現實，活了這麼多年，只想終於成為自己。

此外，BL劇《某某》男星曾向鎮飾演先天唇顎裂患者，揭開「真正痛的不是臉上的疤，而是他人的眼光」；「金曲歌后」艾怡良則與林育品（阿喜）飾演酒店姊妹花，面對以「身體作為生財工具」的現實，每一段故事都像一道等待被修補的傷口，寫實又揪心。《整形過後》將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。



