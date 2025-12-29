男人額頭皺紋多，心血管病致命率飆10倍

女生不只怕皺紋，連細紋都不容許在臉上停留，男性則為了怕被說愛漂亮，往往說「皺紋為智慧的累積」；不過，歐洲心臟病學會的一篇研究卻提醒，男性前額皺紋較多、較深，心血管疾病致命機率較他人高出10倍。

這項研究分析3200多位健康成年人，追蹤時間長達20年，發現前額皺紋多且深的人比皺紋少的人，心血管疾病死亡的風險高了10倍，推論這是因為前額的皮膚薄、血管很小，血管硬化斑塊積聚，會導致動脈硬化，使得人會有早衰的現象。雖然血中的膽固醇或血壓多高，從外表無從得知，但或許可以從一個人未老先衰、皺紋較同齡人多的時候，及早提高警覺。

新光醫院教學研究部副主任洪惠風表示，動脈硬化通常是全身性的，當一個人心臟動脈硬化時，皮膚下的動脈可能也是阻塞的，當血管硬化阻塞血氧供應少時，皮膚膠原蛋白的再生會變差、結締組織缺乏彈性，就容易增生皺紋，所以，如果發現自己比同齡的朋友皺紋還多時，小心可能有動脈硬化的問題。

洪惠風說，其實中國命相學本來就會從人的臉部額頭的皺紋來看一個人，如果兩眉間有豎紋的「玄真紋」或有「川字紋」，就會說「主操煩」，他相信除了心血管硬化之外，心情鬱悶也有關係，所以，真的要多注意健康。

（記者丁馬、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

