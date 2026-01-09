男人50歲只剩一張嘴？人妻怨尪「性慾消失」無法覺醒 眾人揭殘酷1關鍵

生活中心／王文承報導

一名人妻抱怨，50歲的老公不菸不酒，平時也有健身運動的習慣，但近一兩年性慾卻明顯下降，硬度與持久度也大不如前。（示意圖／PIXABAY）

不少夫妻即使到了中年，仍會維持房事，但隨著年齡增長、身體老化，生理機能難免開始下滑。一名人妻抱怨，50歲的老公不菸不酒，平時也有健身運動的習慣，但近一兩年性慾卻明顯下降，回到家只想放鬆睡覺；即使偶爾有親密行為，硬度與持久度也大不如前，讓她不禁好奇，是否真的是年紀造成的影響。貼文曝光後，掀起網友熱議。

人妻怨尪性慾消失無法覺醒 眾人揭1關鍵



一名女網友在論壇《Dcard》發文表示，自己將近40歲，與老公結婚已12年，偶爾仍會有生理需求，但50歲的老公近年性慾明顯下滑，下班回家後幾乎只想休息睡覺；就算「成功覺醒」，狀況也不理想。由於老公不抽菸、不喝酒，平時也有運動健身的習慣，讓她忍不住疑惑詢問：「想問問上了年紀，真的會差這麼多嗎？」

貼文引發大量討論，不少網友認為屬於正常現象，「50歲體力本來就開始下降，有運動只是為了維持，不代表狀態不會變差」、「工作勞心勞力，真的會完全不想」、「進入穩定關係後，男性睪固酮本來就可能下降」、「年紀到了，慾望自然會降低」、「這很正常，很多人50歲後都開始有變化」。

也有部分網友以玩笑方式回應，「不是不行，是換個對象就生龍活虎」、「給他兩個20歲的正妹試試看」、「不是沒性慾，是對老婆沒慾望」、「看到年輕辣妹就會起秋」、「換個年輕的就硬爆了」。

事實上，泌尿科醫師黃維倫曾在臉書粉專指出，男性睪固酮在30歲時達到高峰，之後以每年1%至2%的速率下降，40歲以上約5%至30%男性有睪固酮不足，也就是所謂的「男性更年期」。此外，根據台灣研究指出，40歲以上男性中，約24%的人有睪固酮低下的問題，不只影響性功能，也會連帶影響情緒、肌肉量、睡眠與新陳代謝，甚至增加心血管疾病的風險。

