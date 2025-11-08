男以置信！2辣妹鬧區攻擊 彎腰撿鞋網驚：露出來了
今（8）日凌晨3時50分，台北市信義區發生一起互毆事件，2名身穿低胸超短裙裝的「辣妹」，與襯衫男在大街上互打、嗆聲，影片被拍了下來上傳網路，網友驚見其中1名辣妹在彎腰撿高跟鞋時，雙腿間的男性重要部位露了出來，才發現原來本案沒有任何女性受傷，涉事3人都是男性。
網友在threads上分享「信義區格鬥賽」，畫面中可見1名襯衫男不斷以英文驅趕2名辣妹，其中1名金衣辣妹把右腳的高跟鞋脫掉，持高跟鞋重擊襯衫男；另一段影片則是顯示，金衣辣妹已倒在地上，襯衫男出手毆打其頭部，很快地就被旁人阻止，但接著襯衫男對另1名紅衣女飛踢，隨後又回過頭攻擊金衣辣妹。
影片引發網友熱議，「事情經過先不說，如果有男人拿高跟鞋暴頭我，我應該也是會給他兩拳啦！」「等一下，扁後腦勺好像有點狠欸」，也有網友發現，金衣辣妹在彎腰撿高跟鞋時，雙腿間露出了男性重要部位，原來本案的2名「辣妹」都是男性。
信義分局表示，事發在今日凌晨3時50分，警方執行巡邏勤務，接獲通報稱松壽路16巷口有打架情事，經了解現場為30歲陳姓男子，與35歲泰國籍T男發生衝突，起因為陳男以泰語詢問泰男性別，雙方進而引發口角衝突、推擠，演變成互相攻擊，泰男以高跟鞋攻擊陳男額頭，陳男向泰男揮拳反擊，雙方皆有受傷，現場詢問雙方皆有提告意願，將雙方帶返所製作筆錄，後續函送偵查隊續辦。
