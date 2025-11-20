男以言喻！3醉男信義酒吧外遭撿屍 連錢都被偷

台北市信義區知名酒吧外，簡姓男子對2名醉客實施猥褻行為，此外還竊取另1名男子財物。（示意圖／翻攝自pixabay）





台北市信義區知名酒吧外，有一名簡姓男子涉嫌利用2名男子酒醉、意識不清之際，實施猥褻行為，此外，簡男還竊取另1名男子財物並盜刷消費，台北地院判處2個乘機猥褻罪各8月徒刑，竊盜罪拘役20日！

判決書指出，5月3日凌晨，簡男在酒吧外見B男醉倒於椅上，隨即移開桌子、脫下衣物後對其猥褻；2天後再度於同地點假借披外套接近熟睡中的A男，A男驚醒後因心生恐懼而裝睡，簡男持續撫摸其胸部、臀部及私密處，A男因無法忍受而用力推開，簡男才罷手離去。

廣告 廣告

此外，6月8日凌晨，簡男於信義區另一處人行道座位區，趁C男酒醉無意識之際，竊取其所有的悠遊卡，將卡內餘額49元全數盜刷。

台北地院經審理，簡男坦承犯行，不過利用他人因酒醉陷於不知且不能抗拒之狀態滿足私慾，造成被害人嚴重心理創傷，而簡男過去已有竊盜、乘機猥褻等前科，因此予以加重其刑。最終判處簡男2個乘機猥褻罪各8月徒刑，竊盜罪拘役20日，得易科罰金，有期徒刑部分應執行1年。未返還的犯罪所得49元宣告沒收。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

兒掉寶可夢卡牌被撿走！警火速逮人尋回 溜溜球達人感動發文致謝

花蓮慈濟旁套房惡火！男受困喪命 1住戶仍昏迷

新／基隆大樹重砸民宅 急派人員排除

