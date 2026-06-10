男保全上班途中突感胸悶 竟是急性心肌梗塞上身

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

醫師甘承正表示，急性心肌梗塞往往發生突然，尤其高齡、作息不規律、生活壓力較大或有慢性疾病者，更應提高警覺。（記者鍾麗如攝）

一名從事保全工作的七十四歲男子，日前上班途中突感胸悶，症狀甚至持續加劇，被救護車送至國軍臺中總醫院救治，並確診為急性心肌梗塞，立即啟動心導管團隊進行緊急處置，成功打通阻塞血管，術後恢復情況良好。

該院心臟內科醫師甘承正指出，這名患者長期從事夜班保全工作，作息不固定，屬於急性心血管事件的高風險族群之一。患者到院後，急診團隊立刻安排心電圖檢查，並發現急性心肌梗塞相關變化合併心室心搏過速，隨即啟動緊急心導管，爭取黃金治療時間。

廣告 廣告

甘承正指出，進行心導管檢查發現左迴旋動脈遭血栓阻塞，造成急性心肌梗塞。隨即進行血栓抽吸，並注射抗血栓藥物，成功恢復動脈血流；患者住院期間雖曾出現急性譫妄情形，經照護後逐漸改善，最後順利出院返家。

甘承正表示，急性心肌梗塞往往發生突然，尤其是高齡、作息不規律、長時間工作、生活壓力較大或本身有慢性疾病者，更應提高警覺。若出現胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸不順、噁心嘔吐、頭暈或不明原因虛弱等症狀，應立即撥打一一九或儘速就醫診治，切勿一眛地忍耐，以免錯失黃金治療時間。

急診科主任蔡宗翰指出，急性心肌梗塞治療原則為即時判斷並快速處置，越快打通阻塞血管，越能降低心肌受損與併發症風險。

該院表示，心導管團隊針對急性心肌梗塞個案，於九十分鐘內完成血管暢通，透過跨團隊合作，確保患者在關鍵時刻獲得即時治療。此外，該院於一一二年通過「醫院緊急醫療能力中度級急救責任醫院（不含高危險妊娠及新生兒醫療）及具備急性冠心症重度級能力」，是太平區唯一通過該項認證的醫院，可提供急重症與急性心血管事件即時診斷與處置；同時提醒民眾，若面對突發胸痛或疑似心肌梗塞症狀，務必及早就醫，把握救命關鍵。