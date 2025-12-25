男假冒婦科醫師 誘少女廁所「檢查」她冷靜蒐證自救

蔡姓男子在京站地下街假冒婦產科醫師，誘騙未成年少女進入無障礙廁所，並藉檢查名義性侵得逞。（示意圖／Pixabay）





台北京站地下街驚傳性侵案！一名蔡姓男子利用該處動線複雜、學生聚集的特性，假冒「婦產科醫師」搭訕一名身著制服的未成年少女，並以協助友人如廁為誘因，將少女騙入無障礙廁所後，假借醫療檢查之名行性侵之實。少女事後機警蒐證報警，士林地檢署日前偵結，認定蔡男涉犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

檢警調查指出，蔡男於今年4月某日下午，在京站地下街鎖定一名獨自行動的少女，主動搭訕並以假名加入對方的LINE，帳號刻意取名為「OviviAn婦產科醫生」。蔡男隨後在對話中謊稱友人「迪醫生」因憋尿急需如廁，請求少女幫忙帶路，甚至要求少女陪同如廁及脫光。少女明確拒絕脫光要求，但蔡男持續營造醫療專業形象，自稱動過手術，並誇稱友人是抗癌藥物研發專家，使少女誤信其身分，最終同意陪同進入無障礙廁所。

進入廁所後，蔡男先行如廁，隨即以醫師專業身分佯稱少女下體「疑似細菌感染」，必須進行醫療檢查。少女因誤信蔡男身分而未敢即時反抗，遭蔡男性侵得逞。少女察覺情況有異，隨即冷靜開啟手機錄音蒐證，並於返家後立即報案。

警方事後調閱監視器，確認蔡男與少女進出無障礙廁所的畫面，並比對雙方LINE對話紀錄，內容與少女供述完全相符。DNA鑑定結果亦顯示，少女下體檢出之男性Y染色體型別與蔡男一致。

蔡男在偵訊時辯稱行為已獲少女同意，並企圖以患有中度身心障礙為由請求減刑。檢察官認為蔡男從最初搭訕、話術鋪陳到犯案過程皆極為縝密，具備完全的辨識違法及控制能力。士林地檢署最終認定，蔡男利用詐術使被害人陷入錯誤，違反其性自主意願，依《刑法》第221條第1項強制性交罪起訴，並因少女未成年，建請法院依《兒少法》規定加重其刑。

