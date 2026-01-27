男假冒SWAG員工「開價2.5萬」拍片！完事沒付錢就落跑 2女驚覺受騙

新北一名男子假冒是SWAG工作人員，一共誘騙2女與他發生性關係。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！新北一名男子阿超（化名）假冒是知名成人平台SWAG的工作人員，佯稱可以支付2萬5千元，詢問陌生女子是否可以發生性關係，完事後不支付約定金額逃之夭夭，兩女氣得報案，案件經檢察官提起公訴，法院判阿超6個月以及10個月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，阿超先後詐騙兩名女子，阿超第一次作案是在2025年3月7日，他在新北市三重區搭訕受害人A女，佯稱是知名成人平台SWAG的工作人員，並請A女進行問卷調查，在訪談過程中向A女透露願意支付2萬5千元，問她是否願意幫其口愛並拍攝影片？隨後A女同意跟阿超一起前往三重國小捷運站的無障礙廁所，完事後阿超趁著A女跟別人用手機連絡的空檔逃離現場，並未支付約定的金額。

阿超接著於2025年3月29日台北市搭訕B女，他也是向B女佯稱是SWAG平台的工作人員，以2萬5千元為價碼，詢問是否願意與他發生性行為，並拍攝影片，B女同意後，兩人前往旅館內發生關係並拍攝影片，事後阿超趁著B女洗澡的空檔，並未支付金錢就離開現場。兩女雙雙到警局報案，經調查後新北市警察局報告新北地檢署，由檢察官提起公訴。

法庭上，阿超對於犯行坦承不諱，描述案件細節跟被害人大致相符，且A女已經達成和解，但尚未履行。法官勘驗監視器畫面等相關證據後，基於阿超過去曾有詐騙前科，因此分別針對兩起案件，依詐騙得利罪分別判處6個月以及10個月有期徒刑，並扣查犯罪所得5萬元，可上訴。



