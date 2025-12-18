男假好心照護「導尿管」病友 月侵犯7次...下場曝

台南一名女子花花（化名）因病裝設導尿管，男性友人阿豪主動表示願提供協助更換及清理，卻趁機對花花伸狼爪7次。（示意圖／翻攝自Pexel）





台南一名女子花花（化名）因病裝設導尿管，男性友人阿豪主動表示願提供協助更換及清理，卻趁機對花花伸狼爪7次，法官依強制性交罪、強制猥褻罪共7罪，判處阿豪緩刑5年，並付保護管束。

判決書指出，2024年12月17日至12月26日間，阿豪在臥室內，不顧花花意願，隨即親吻嘴巴及撫摸胸部及私密處，要求花花為其自我舒壓，強制性交、猥褻4次得逞。

花花某次因發燒身體極度不適，要求阿豪將其送醫治療才暫時脫離狼爪，然而花花於今（2025）年1月初出院後，阿豪又以照顧為由強行搬入花花的租屋處同住，在同居期間，阿豪惡行不改，持續不顧花花的反對，再次對其強制性交、猥褻3次得逞。

直到1月11日晚間，阿豪欲再次對花花施暴時，花花奮力抵抗並抓到機會報警求救，警方獲報趕抵現場後，隨即將阿豪帶回偵辦。

法官經審理，阿豪趁花花患病體弱之際，假意照護卻多次滿足私慾，行為惡劣，而阿豪坦承犯行，並與花花調解成立，因此判處強制性交罪、強制猥褻罪共7罪，各判1年6個月有期徒刑，應執行2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

