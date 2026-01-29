男假扮警進銀樓寒暄 突持榔頭重擊老闆娘

桃園車站附近銀樓遭男子假扮員警持橡膠榔頭攻擊老闆娘後逃逸未行搶。（圖／東森新聞）





桃園車站附近的銀樓，發生攻擊事件，一名男子假扮成員警在附近徘徊許久，後來走進銀樓，和老闆娘寒暄了15秒左右，突然舉起藏在右手的橡膠榔頭，狠敲老闆娘至少12下，導致對方手指骨折、頭部受傷，奇怪的是，嫌犯攻擊後留下凶器離開，並未行搶，警方已掌握嫌犯車輛積極追緝中。

男子身穿警用雨衣，戴安全帽走進銀樓，奇怪的是他戴著口罩，連問了三個問題，還以為是平常的防搶演習。老闆娘配合回答，放心摘下眼鏡，下一秒，銀樓老闆娘驚慌呼救。

廣告 廣告

男子掏出橡膠榔頭，狠搥至少12下之後，將行兇武器留在現場，老闆娘大聲呼救啟動警鳴，原來他踏進店內時，早就握在右手準備犯案，但奇怪的是他沒有行搶。

遭砸老闆娘婆婆：「那個榔頭這麼大把，就聽到砰砰砰，媳婦說在搶劫我就趕快下來，我在吃飯筷子放下來，碗還不會放下還端下來，好在櫃子有關。」

案發銀樓位在桃園車站附近，平常是婆媳3人顧店，嫌犯今（29）日中午12點半犯案前，據鄰居描述，他已經在附近徘徊許久，後來進銀樓持榔頭敲人，老闆娘手指斷掉，頭部也瘀青送醫治療。

遭砸老闆娘婆婆：「我之前沒有被搶過，我做生意沒有跟人結仇。」

男子砸傷老闆娘後，立刻奔出店外，他刻意脫掉假警衣服，換上深色外套，騎機車逃逸。桃園分局副分局長王智瑋：「本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，積極查緝犯嫌到案中。」

但究竟是什麼原因讓嫌犯只攻擊未行搶，警方追查中，但涉嫌傷害罪，還假扮員警身分，都將被依法處理。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

桃園「榔頭男」猛砸銀樓闆娘 嫌犯穿警察制服逃亡中

我要看項鍊！ 3搶匪闖銀樓奪42萬金飾飛車逃

派出所就在附近！2男佯裝顧客搶42萬金飾騎車逃逸

