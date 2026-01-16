男假拜宮廟真行竊 警2天後替神明討回公道

〔記者劉慶侯／台北報導〕44歲黃姓男子，見近來黃金價格飆漲，竟將歪心思動到宮廟神明頭上，假裝到台北市北投區知名的集福宮假參拜，一手拿著香，另一手卻偷取掛在神明脖子上的大金牌。警方昨日循線將黃男逮獲，但金牌已遭對方賣掉，訊後依法送辦。

位在台北市北投磺港路的集福宮，是主祀福德正神(土地公)的在地宮廟。由於鄰近北投市場，平日香火鼎盛，更是當地居民生活圈的信仰中心，一旦舉辦廟會活動時非常熱鬧。

黃嫌是12日身穿帽T進入宮廟內，他先四處觀察發現廟中無人，於是先拿香點燃假裝參拜，再慢慢靠近神明桌，見福德正神身上掛著一枚大金牌，便伸長手竊取，期間還因太過緊張，未捏緊金牌險些滑落。但他仍迅速得手逃逸。

北投分局接獲宮廟人員報案，根據廟方提供的監視器畫面和街頭監視畫面，鎖定在北投區遊盪的黃姓男子涉有重嫌，14日將對方拘提到案，但車早已被對方典當。警詢後依竊盜罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。

