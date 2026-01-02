男假裝應徵工作 持空氣槍挾持老闆 警到場2人腿部中彈

桃園市 / 戴君伃 洪年輝 張士奎 報導

桃園一間保全公司，一名男子假裝要應徵工作，卻持空氣槍，闖入公司向老闆要錢，警方到場壓制過程中，被男子持空氣槍攻擊，2名員警腿部中彈。

員警：「人家不認識你，你來這邊拿什麼錢，(他身上有東西)，誰叫你來的。」員警進入辦公室，要求穿著黑色外套的男子配合檢查，這時男子突然掏出利器，員警反應相當快，馬上使用警棍將利器打掉，和男子發生扭打。

男子不肯就範，趁員警不注意，拔出在腰間上的空氣槍，向員警射擊，員警說：「搶下來，搶下來。」事發地點就在桃園一家保全公司，上個月31號43歲的陳姓男子，假裝自己要找工作，進到辦公室後，拿出改造空氣槍，威脅老闆索要錢財，其他員工見狀，嚇到離開現場報警處理。

廣告 廣告

桃園市警桃園分局中路派出所副所長蔡金生說：「與嫌犯進行對峙，員警藉機使用警棍，打掉嫌犯武器，進行壓制逮捕，全案依法移請偵辦。」警方獲報到場，卻反遭男子持空氣槍攻擊，導致兩名員警腿部受傷，還好傷勢不嚴重，陳姓男子持空氣槍討錢沒成功，又襲警罪加一等，全案依強盜、殺人未遂、妨害公務罪偵辦中。

原始連結







更多華視新聞報導

「想看朝人開槍反應」 日男空氣槍射乘客被捕

荷蘭酒吧爆挾持事件 傳至少4人遭挾持3人已釋放

買空氣槍回頭搶玩具店 女嫌逃亡南下仍被逮

