男假賣金戒偷銀樓51萬金鍊 落跑遇警活逮

一名江姓男子拿著假的金戒指到高雄的樓變賣，利用銀樓小老闆轉身去檢驗金戒指真假時，他趴上櫃台，一口氣抓了3條價值50多萬的金項鍊就跑。小老闆也連忙追出去，剛好碰上巡邏的員警，立即將江姓男子逮住，追回了金項鍊。江姓男子行竊不成，不只吃上竊盜罪，還涉嫌詐欺，一併送辦。

銀樓的監視畫面，看到江姓男子拿假的金戒指要到銀樓換現金，銀樓小老闆轉身去驗金戒指真假時，嫌犯趴上櫃台，竊取裡面的金項鍊。

嫌犯快動作的抓了3條金項鍊，轉身由門口跑了出去，小老闆發現後也追了出去，一個在前方跑一個在後面追，剛好巡邏的張姓員警看到，立即逮住前方的張姓男子，發現他是偷金項鍊的竊賊，將他帶回銀樓處理。

嫌犯vs.員警：「你金子拿出來，我們回去做筆錄好了，你那金子先放在桌上好了，（好），你先去坐好，你偷東西被抓到，就不要跑了。」

目擊民眾：「有人喊說搶劫嗎，沒聽到，可是我抬頭看，就3個人站在那邊，講了一段話就帶走了。」

隔壁的銀樓說，業者間幾乎都有裝自動門鎖，被偷的銀樓可能疏忽，才給嫌犯下手機會。

記者vs.隔壁銀樓業者：「他可能門沒有鎖才會有這種情況，（每一間都會有防盜鎖嗎），他們那間好像有，那現在大部分都有防盜鎖，因為他們裡面可能覺得人多就不用鎖，（所以像你們這個的話，基本就是一離開，它就自動鎖他跑不出去）。」

而嫌犯偷的3條金項鍊重3三兩多，就要50多萬。其他銀樓業者：「3兩4錢2分9，你乘以15000的話，光金子就50多萬，還沒加工資，加工資就50多萬了。」

江姓嫌犯想用假的金戒指轉移銀樓業者的注意力，卻沒想到跑出門卻遇到巡邏的員警，真的是歹路不可行。

