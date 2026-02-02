男偶像演唱會震撼剃頭！卻把「這1根」剪斷 自己也傻眼

I.M趁著入伍前夕在演唱會剃頭，就不小心剪斷耳機線，全場哭笑不得。翻攝微博

韓國人氣男團MONSTA X忙內成員I.M（任創均）將在2月9日入伍，昨（1日）在演唱會上，直接先把頭髮剃了，震驚全場歌迷！不過剃髮時還發生爆笑插曲，因為剪髮剪得太認真，還不小心把耳機線剪斷，讓全場歌迷哭笑不得！

MONSTA X演唱會變剃頭現場

MONSTA X剛舉辦完世界巡演的首爾場演出。翻攝IG@official_monsta_x

MONSTA X的世界巡演上週末一連3天在首爾KSPO DOME舉行，昨晚的最終場還透過Beyond LIVE平台全球同步直播。由於該團年紀最小的忙內成員I.M（任創均），將在1週後入伍服役，昨也提前在演唱會剃頭，成為演唱會花絮。

I.M在演唱會尾聲吐露心聲地說：「我的腰其實狀況沒有那麼好，就算坐著表演也可以，但這是入伍前最後一場演唱會，實在沒辦法那樣做。第一天表演後還想著『怎麼辦』，但第二天、第三天一路唱下來，站在大家面前，就自然撐過去了。」笑說：「愛的力量真的很驚人。」

I.M也向全場歌迷提到，「2025年我大概有兩次暫停活動，但其實並沒有真正休息，只是抱著『MONBEBE一定會喜歡』的想法，不斷想做些什麼。」他隨後也說道：「我會暫時放下MONSTA X的生活去當兵，因為有哥哥們、也有MONBEBE在，才想把頭髮剃掉給大家看。」

MONSTA X忙內I.M當兵倒數 當粉絲面剃髮！秒變爆笑現場

I.M親自拿起電動理髮器剃頭。翻攝X

I.M在演唱會上剃頭，粉絲不斷露出驚呼。翻攝X

I.M看到剪斷的耳機線，一臉傻眼。翻攝微博

隊長Shownu笑說：「他說想要很有意義地在MONBEBE（粉絲名）面前完成。」主唱基現也補充說：「是創均自己主動決定這麼做的。」只是在剃髮過程也發生爆笑插曲，居然把耳機線剪斷了，讓MONBEBE先是震驚，接著大爆笑，I.M也一臉傻眼，笑翻全場。

此外，MONSTA X先前已宣布4月將闊別8年帶著全新世界巡迴「THE X : NEXUS」來台演出，由於是等了8年的台北專場，消息一公布已讓粉絲超期待。

I.M（中）即將暫別MONSTA X，入伍服役。翻攝X



