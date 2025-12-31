男偶像第1人！繼子瑜後「台灣囝仔」再登紅白 &TEAM王奕翔帥炸全場

9人男團&TEAM登上日本第76屆紅白舞台。翻攝自YT@NHK MUSIC



日本第76屆NHK紅白歌合戰於今（12/31）日晚間登場，集結多組日韓人氣團體及實力派歌手同台，卡司陣容亮眼。其中，9人男團&TEAM首度站上紅白舞台，成員身穿黑色西裝帥氣亮相，氣場全開，為白組演出增添亮點，這也是台灣成員王奕翔繼TWICE子瑜後，第2位登上紅白的台灣人。

&TEAM當晚演唱歌曲〈Firework〉，強烈節奏搭配高密度、高難度群舞，張力十足，成員歌唱表現十分穩定，鏡頭特寫下整齊劃一的動作與表情管理，成功點燃全場氣氛。其中，台灣成員NICHOLAS（王奕翔） 在舞台上的自信表現，也成為台灣觀眾與粉絲關注焦點。

值得一提的是，王奕翔此次登上紅白，成為繼TWICE子瑜之後，再度站上紅白的台灣藝人，更是首位登上紅白的台灣男偶像，讓不少網友大讚「台灣之光再＋1」。

&TEAM台灣成員王奕翔。翻攝自IG

&TEAM自2022年透過選秀節目出道後，以「Japan to Global」為發展目標，持續在日本及海外市場累積實力。出道短短3年，已陸續登上日本唱片大賞、CDTV跨年直播與NHK紅白歌合戰等年末大型舞台。2025年，&TEAM完成首度亞洲巡演，並在日本與韓國雙雙達成百萬銷量，成為史上第一組破紀錄的日本男團。

今年紅白歌合戰同樣為吸引年輕族群收視，邀請當紅韓團、知名藝人參演，包含首次登場的aespa，白組陣容則集結&TEAM、King & Prince、Number_i，以及久保田利伸、福山雅治、橘子新樂園等熟面孔。

9人男團&TEAM登上日本第76屆紅白舞台。翻攝自YT@NHK MUSIC

9人男團&TEAM登上日本第76屆紅白舞台。翻攝自YT@NHK MUSIC

