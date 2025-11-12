男偶像終歸走到演男男劇這一步？ NCT DREAM JENO、JAEMIN化身棒球少年

NCT DREAM 成員JAEMIN與JENO（右）將主演《Wind Up》，明年上半年與大家見面。（翻攝NCT DREAM IG）

韓國男團NCT DREAM將於12月6日首度站上台北大巨蛋開唱，近日成員JENO與JAEMIN傳出將主演青春成長短篇戲劇《Wind Up》，化身棒球少年，展現截然不同於舞台的清新演技魅力。

《Wind Up》講述無法再投出好球的高中投手「宇鎮」，與自願擔任他球隊經理的轉學生「泰熙」之間的純粹友情與成長故事。這是JENO的演技初挑戰，JAEMIN則繼2019年JTBC4劇集《討厭你的方法》後，相隔六年再次回歸戲劇圈，兩人以真摯互動與少年情誼作為全劇情感主軸。

廣告 廣告

JENO飾演無法投出好球的高中投手「宇鎮」，這是他的演技首秀。（網路圖片）

本劇由《Move to Heaven：我是遺物整理師》導演金成浩執導，Take One Company製作，SM娛樂共同企劃，據韓網報導，拍攝已在10月份完成，進入後期製作階段，將以短篇形式，預計於2025年上半年在串流平台公開。雖然播出平台與具體集數尚未揭曉，但在名導加持與NCT雙人組合話題加乘下，該劇已引發粉絲熱烈期待，被視為SM娛樂進軍短篇戲劇領域的重要企劃之一。

JAEMIN將飾演自願擔任JENO球隊經理的轉學生。（網路圖片）

更多鏡週刊報導

黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲「才和2人一同工作」：心裡蠻難過的

李千娜曝與老公「為輪班制夫妻」 親分享育兒經：不該用父母期待框限孩子發展

炎亞綸扮假視障「仗打蕭煌奇」！ 按摩腰痛被虧敗腎