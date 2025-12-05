男偶像陷性醜聞疑雲 搬離1.1億豪宅流連摩鐵地帶

日前國分太一面對媒體謝罪。（翻攝網路）

日本男偶像國分太一因被日本電視台認定涉及多項違反規範行為，據報是肢體性騷擾、傳下體照等醜聞，6月20日遭宣布退出長壽節目《鐵腕DASH》，並同步無限期停止演藝活動。

自此從公眾視野消失的國分太一，至今過了將近半年的隱居生活。期間，他為避免牽連家人，離開被外界報導市值高達5億日圓（約1.1億元台幣）的東京都豪宅，改在摩鐵林立中的平價商務旅館，以及其他住處之間輾轉生活，行蹤相當低調。

知情人士透露，國分在近半年來幾乎與外界斷絕往來，精神狀態長期處於「孤立」與「絕望」之中。比起接連丟掉節目、工作全面停擺，更讓他難以承受的，是無辜的家人同樣被捲入風波。

廣告 廣告

回顧國分太一2015年與前TBS電視台職員結婚，育有兩名小學生子女，如今家人也一度被迫暫時離開自家避風頭。國分太一日前在記者會時，數度哽咽坦言：「對妻子與孩子只有滿滿的愧疚。」

如今日本電視台方面僅以「違反公司規範」說明換角原因，具體內容仍未公開，相關爭議也持續在外界延燒。昔日同團成員松岡昌宏則有出來幫國分太一打抱不平，質疑日本電視台的處置不甚公平。

更多鏡週刊報導

Joeman首認與新歡遊米蘭 有10幾張台積電只請她吃 Pizza

獨家／粿粿與范姜鬧婚變 禍及俐蓁校園演唱會被取消光光

獨家／粿粿傳與范姜談定離婚協議 贍養費外加「范姜不會再咬王子」