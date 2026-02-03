男偷拍不雅片賣創意私房及觸感論壇 判賠80萬確定

（中央社記者劉世怡台北3日電）男子陳宗駿涉透過交友網站約出女子性交易並偷拍，再將影片賣給創意私房、觸感論壇網站。女子提告求償。二審今天判陳宗駿共賠新台幣80萬元確定。

二審台灣高等法院表示，陳宗駿就創意私房部分，須賠20萬元；就觸感論壇網站部分仍維持陳宗駿等3人須連帶賠償60萬元，全案確定。

全案緣於，檢警調查，綽號「老馬」的男子民國101年起經營「創意私房」論壇，販售偷拍、性交易影片及照片，會員若經實名認證，可取得被害人姓名、工作地點等個資。會員也可販售影片成為「自售者」，與論壇朋分獲利。

台北地檢署指揮刑事警察局偵辦，進一步查獲林清安等多名高階會員，並查出林清安原是國小教師，自102年起與「老馬」交換影片，後來晉升高階會員，幫「老馬」製作防止會員盜賣影片的浮水印，最後成為論壇帳房。台灣高等法院判處林清安6年3月徒刑，林清安未上訴而定讞。

此外，同案被告陳宗駿曾因妨害性自主案坐牢，涉嫌在入監前透過交友、包養網站約出女子性交易並偷拍，被害人包括未成年少女，陳宗駿將影片賣給創意私房，高院判刑12年，最高法院去年4月底發回更審，現由高院更一審審理中，近期開庭為去年10月16日。

民事訴訟部分，1名女子主張，陳宗駿於109年5月間透過交友網站取得她個人生活照，並佯稱願以4萬元為性交易對價，並同時拍攝性行為過程，供陳宗駿個人保存等語，導致女子誤信而同意。

未料，陳宗駿事後卻與經營創意私房論壇的「老馬」、林清安，及經營觸感論壇的陳姓男子等人，分別在各網站上共同刊登受害女子的生活照及不雅影片，並加以販售。

女子說，陳宗駿惡意散布行為，造成她的隱私、人格尊嚴、就業暨人際互動關係等社會連結受毀滅性破壞，且影片至今仍在網路流傳，難以完全移除杜絕。

一審判陳宗駿等人須賠償，即女子在2論壇各獲60萬元賠償，陳宗駿不服提起上訴，二審由高院審理。

二審審酌兩造學、經歷、財產狀況，及陳宗駿意圖上網販售，以欺瞞方式取得影片，事後藉由網路刊登女子生活照及影片，使不特定人得以連結觀閱，甚至付費下載而廣為散布，且難以完全移除，已造成女子受有莫大精神上痛苦，女子在2論壇各應獲60萬元賠償。

二審考量，創意私房論壇部分，林清安事後已賠償女子40萬元，導致部分連帶債務已因清償而消滅，判決陳宗駿仍須賠餘額20萬元；觸感論壇部分，陳宗駿未證明有何債務消滅情形，仍應如數連帶賠償。（編輯：李錫璋）1150203