男偷拍還一路尾隨！ 女發文提醒釣出更多受害者

上個月中旬，宜蘭市區有名女子遭到男子偷拍還跟蹤，對方還一路跟著進公司，甚至騎車尾隨查看女子的車牌。當事人把經過PO到網路上後，其他網友指出，這個月也目擊到同一名男子出沒在市區的神農商圈，疑似也在跟踨陌生女子。而男子日前才因跟騷法被判拘役40天卻不知悔改，企圖再次犯案。對此，警方獲報後已掌握男子身分，通知他到案說明。

一名女子經過時，右方的黑衣男頭撇過去視線完全放在女子身上，接著他把手插進外套口袋，確認沒有人在注意他後直接跟了上去，事發在11月中旬宜蘭市區的民族路上，當事人發文寫下覺得男子行為怪異，因為自己被他偷拍2次，事後男子還跟著進公司詢問女子這裡是幹嘛的，甚至還騎車來查看車牌。

監視器也拍下，同一名男子騎車一路尾隨被害人，被害人把事發經過PO文提醒民眾小心，沒想到事隔一個月，男子還被其他網友目擊經常出沒在宜蘭市的神農商圈疑似跟踨陌生女子，民眾聽聞人人自危，民眾說：「推開啊，或者踹他一腳，我也會攻擊他(跟蹤的人)，我用包包揍他啊。」

民眾說：「(遇到同樣狀況)就先逃啊，就先離開，不管是什麼狀況，就是先讓自己遠離危險的狀態。」、「你如果很常遇到(跟蹤)的人，可以帶一些什麼，我剛剛講的防狼噴霧，或者是嗶嗶聲，這種警察...警鈴的聲音有沒有，如果遇到的時候，你可以自我保護這樣。」

只是男子12月才因跟騷法被處拘役40天，卻不知悔改企圖再次犯案，警方獲報後，火速掌握男子身分，宜蘭縣宜蘭警分局第三組長盧建羽說：「通知其(跟蹤男)到案，並嚴正告誡，切勿再犯，已達到保護被害人之目的。」警方承諾會加強巡邏，也提醒大家務必要提高警覺。

