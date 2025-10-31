男傷口潰爛10多年！醫揪靜脈瓣膜閉鎖不全

▲男子腳踝傷口潰爛10多年，醫師檢查發現，是靜脈瓣膜閉鎖不全所導致，經治療傷口已痊癒。（圖／員榮醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 一名61歲男子腳踝傷口潰爛10多年，醫師檢查發現，是靜脈瓣膜閉鎖不全所導致，經過治療，2週後則可碰水洗澡，兩個多月後痊癒解決困擾。

員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖提到，該名男子在10多年前曾因右足踝受傷，留下了傷口，遲遲無法癒合。醫師說，個案多年來輾轉各家外科診所，洗澡時甚至要將塑膠袋把小腿包起來，防止水份進入造成潰爛惡化。

賴金湖說，數月前個案傷口甚至擴大至巴掌大小，雖接受換藥治療2個月，仍無法好轉。醫師懷疑，可能與靜脈曲張有關。

廣告 廣告

▲若出現嚴重靜脈曲張症狀，不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。（圖／員榮醫院提供）

靜脈曲張常見6症狀 下肢腫脹、痠痛小心

賴金湖表示，後來患者就診，檢查發現其「靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全」，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，容易引起慢性傷口無法癒合。醫師說，患者小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達1公分，出現瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。

經與家屬討論後，團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」。賴金湖提到，患者經手術後2小時後即可下床行走。待2個月後傷口完全癒合，患者也可安心洗澡、及日常運動，生活品質大幅提升。

賴金湖提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、痠痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及濕疹變化；若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。醫師呼籲，若有相關症狀，應及早就醫心臟外科或血管外科門診，接受超音波評估，及早治療可避免慢性傷口帶來的生活困擾。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

67歲婦「無痛血尿」竟罹癌！醫檢查揪出5公分腫瘤

出現「4跡象」恐中了性成癮！一直用交友軟體找人愛愛小心

突然斷電睡著！繪本揭「嗜睡症」真實故事 醫：常被誤認懶散