男優揭1hr收入破萬內幕 自爆曾服務「知名女主持」
台灣成人界男優季耕因與知名實況主「統神」於7月間在成人平台互動片段，人氣再度翻紅，而季耕不僅是男優，更曾是情慾按摩師，如今晉升為按摩店老闆。近日他接受專訪，除了分享入行經歷，更自爆曾服務過「知名大咖女主持人」。
根據《ETtoday新聞雲》獨家報導，季耕最初是一名專業按摩師，因緣際會下被同事引薦至情慾按摩界，他透露，曾服務過一位知名大咖女主持人，但對於人名細節堅決保密。
季耕坦言，他曾遇過一位70多歲的「大姐」，因與伴侶在服用毒品狀態下情緒高漲，「我嚇到，她還點過我3次，後面越吸越多，這是第一個讓我hold不住的客人。」此外，他也曾識破男扮女裝的客人。
後來，季耕在一位成人片女優的介紹下踏入該產業，他回憶起第一次拍片時，對女優的亮眼外貌感到驚豔，直言「想說台灣女生都這麼正？」然而，如果遇到不是自己喜歡的類型，就必須靠意志力抽離、硬撐，他的最高紀錄是一次拍攝長達5小時、一天連趕3場，甚至有時還需「連續三、四發」，不過他坦言，情慾按摩其實比拍片更為賺錢，他曾創下一小時收入破萬元。
季耕更大方分享下體的日常保養秘訣，包括「每天自我安慰、吃瑪卡，還有塗乳液或油保養」，並固定健身以維持最佳體態與表現，他曾因尺寸驚人，被女客人嫌「痛」而退貨。
季耕一開始對家人隱瞞從事成人產業的工作，直到某次，爸爸的同事分享一段季耕把蛋糕奶油塗在下體、讓女優服務的影片給他，並笑稱「生日就是要這樣過啦！」讓爸爸當場氣炸，不過季耕表示，「他有罵我，但我就想賺錢。」此外，季耕目前在高雄擁有價值960萬元的房產，更買了23張0050，不過他近期考慮賣掉高雄房產、搬到台北，準備「照自己的步調過日子，開心就好。」
【更多東森娛樂報導】
其他人也在看
