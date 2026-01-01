男兒本自重橫行，搬起秋潮照海明──馬家輝的香港抱負及庶民敘事

馬家輝的三部曲之作經營擘劃了十年，其辛苦非比尋常，然而若不歷此一番越挫越勇的書寫，作者可能不會勾稽出自己對香港人事的內在鄉愁竟然如此熾烈、綿長 ; 而這分情感，放諸四海皆準，沒有地域的界限，有如世上每一個少年對於母親、初戀、成長、啟蒙以及對整個不容冒犯的青春之讚頌與允諾。

二十世紀四十年代，也是中國武俠小說大放異彩的時期，王度廬逞其勢如匹練的筆鋒寫下來「鶴鐵系列」五部一世界巨作，刻劃了四代俠客的言情故事。從彼時起，「武俠」這個類型就具備了非徒刀劍拳腳、爭勝報仇的故事特徵 ; 它一方面承載了作者對於少年成長和挫折的殷勤眷顧，一方面將青春受難、遁逃乃至於另覓新世界的冒險犯難，以「走江湖」之隱喻揭露出來，使得成人社會人情世故的種種危險與罪惡，成為一代又一代被蹂躪的、被剝削的、被欺辱的生命仍然能保有其善良純真、仍然能堅持其仁慈公義。喻之以俠、賦之以武，歷百劫而不悔。

至於「走江湖」真實的本質──逃難──則漸漸隱藏起來，成為、不必探尋或質證的黑暗面，它無所不在、令人畏恐沉淪，並且使一代又一代的青年「身不由己」。

這是一個喪失自由的歷程。我們常掛在嘴邊的俗諺：「人在江湖，身不由己。」武俠小說中的悲劇感往往也從此發動。馬家輝在《雙天至尊》裡宛轉體現的，恰是每一個登場人物都無能迴避的播弄。這一次馬家輝帶給讀者的又不僅僅是「為高貴純潔靈魂之受難而哀傷」，他掌握了更沉穩、輕巧且新穎的細節強度，將人世間所能從事的救贖──超渡──打造出精簡又不可磨滅的物象，我且舉一個例子：

「寶靈街那邊變了很多，有幾幢舊樓拆卸重建，要蓋高高的商場，重慶大樓也在重新裝修，尖沙咀和旺角到處是竹棚和柵欄，人多車多，烏煙瘴氣到不得了。」（334頁，28章，意外的訪客）

看似無足為奇的一抹街景，若非常年經歷過香港街區重建工事而披歷其土木砂石之苦的在地行人，恐怕不能體察其苦。然而，如果不是目睹二O二五年十一月二十六日大埔宏福苑一場世紀大火的摧殘，讀者在讀到「竹棚」二字之時，可能還不至於發出一聲深刻的悲憐嗟歎。

在一個不需要也不產出英雄的社會裡，武俠小說作為現實的轉喻異常困難，不過，《雙天至尊》凝練的布局和舒朗的敘事緊緊貼合著男主角韓天恩三十年短促的一生，把香港底層社會眾生相勾勒了一個通透，馬家輝不肯稍稍放過任何一個可以擔當角色性格、氣質以及價值觀的句子，示範了「教科書級別」的人事風物與感興寄託。一九五七至一九八六；那些人、那些歲月、那些喃嘸山下徘徊勾留的魂魄──值得一讀再讀、不忍掩卷的、注定是某個真實歷史片段下掠過的庶民形影，即使你忘記了（或者根本不知道）喃嘸山是什麼，也沒有關係的。