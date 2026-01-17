男入伍「軍魂部隊」2週就逃兵 判刑4月易科罰金12萬

一名22歲的桃園吳姓役男因無故離去職役超過30日，經桃園地檢署發布通緝後到案，法院審理後依違反《陸海空軍刑法》判處4個月有期徒刑，並准予易科罰金新台幣12萬元。法院認定其行為已嚴重影響部隊管理與紀律，但考量其年紀尚輕且坦承犯行，態度尚可，因此做出上述判決。

桃園一名役男因無故離去職役超過30日遭通緝，最終被法院判刑。（示意圖／中天新聞）

判決書內容顯示，吳男於2025年5月26日入伍，隸屬陸軍步兵第257旅擔任二兵。該部隊有「軍魂部隊」之稱，然而吳男服役僅約2週後，於6月6日上午外出休假，原訂應在6月9日晚間9點前返回營區報到，當晚卻未依規定回營，隨後失聯並躲藏至不明地點。

部隊發現吳男逾期未歸後，隨即通報憲兵單位進行處理。由於吳男無故離去職役的時間超過30日，剩餘約3個多月的役期均未履行，桃園地檢署因此對其發布通緝，最終才將吳男尋獲。

吳男到案後坦承確實未回營區的事實，檢方根據吳男長官的證述、違紀離營通報等相關跡證，認定其犯行明確。檢察官在起訴時建議法院從重量刑，強調此類行為對軍紀的破壞性。法院最終審酌吳男無故離去職役時間非短的情節，做出上述判決以示警惕。

